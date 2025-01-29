Росіяни скинули КАБ на школу на Дніпропетровщині: будівлю повністю знищено (відео)

Також постраждали кілька сусідніх будинків

Російські окупанти завдали удару двома коригованими авіабомбами (КАБ) по школі в Новопавлівці. Установа була повністю знищена.

Кадрами місця прильоту поділився голова Новопавлівської громади Микола Гаврилов у Facebook. За його словами, внаслідок обстрілу дивом ніхто не постраждав.

Він додав, що на місце прилетіли дві російські КАБ, що призвело до повного знищення навчального закладу. Також сильно постраждав один будинок, який знаходиться поряд зі школою, і ще дещо зазнали менших збитків.

Зверніть увагу: Війна — день 1071: росіяни тиснуть під Покровськом і стрімко втрачають бойову техніку

Як відомо, Новопавлівка знаходиться неподалік лінії фронту, десь за 30 кілометрів від Покровська.

Таке розташування означає, що росіяни тепер можуть скидати КАБ на населений пункт, як і на деякі інші. Хоча до великих міст області бомби поки не долітають, проте місцева влада попереджала, що вже зараз є сім громад, до яких можуть дістати росіяни. Новопавловська входить до їх числа.

Як повідомлялося раніше, один із перших прильотів КАБ по Дніпропетровській області був зафіксований 8 січня. Тоді бомба впала десь у районі між Петропавлівкою, Шахтарським (колишній Першотравенськ) та Межовою.