Кадыровцы предлагали сдаться, но "Мед" выбрал бой до последнего патрона: история 24-летнего героя с Полтавщины (видео)

Мама погибшего на Курщине бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады добивается присвоения сыну звания "Герой Украины" посмертно

Виктор с юности отличался мятежным характером и обостренным чувством справедливости. В 14 лет рвался на Майдан. В 17, отстаивая интересы горожан на общественной акции, которую назвали впоследствии "Кровавой аркой", получил переломы ребер и носа. В 19 лет ходил с баллончиком краски — закрашивал на стенах городских зданий адреса телеграм-каналов с наркотиками и "закладок".

Увлекался историей, интересовался националистическим движением, много читал. Школьные предметы ему давались легко, но учиться не любил, в старших классах иногда прогуливал уроки. Став ультрас полтавской "Ворсклы", постоянно пропадал на каких-то мероприятиях. В армию идти не хотел, но мама была уверена, что на войну он пойдет обязательно. Потому что не желал, чтобы история прошла мимо него…

"Всех люблю, ни о чем не жалею"

— За год до полномасштабного вторжения Витя окончил Полтавский университет экономики и торговли по специальности "Менеджмент", работал в моей компании по переработке зерновых, — рассказывает о своем сыне Елена Гаврилова. — В первые дни большой войны мы поставляли крупы на волонтерских началах в прифронтовые города. Был большой ажиотаж, у меня было много работы, и я даже не сразу заметила, что один из моих сотрудников — Виктор Медяник — куда-то исчез. Он жил отдельно от нас с мужем и младшей дочерью. А через несколько дней нашла его фото в Instagram — в гражданской кофте и военных штанах. Так я узнала, что сын вступил в тероборону в Киевской области вместе с другом.

Когда рашистов погнали к их границам, Виктор Медяник прошел хорошую военную подготовку в спецподразделении Главного управления разведки "Стугна". Даже выезжал на боевые задания, не будучи нигде официально оформленным. Очень хотел воевать в "Стугне", однако не прошел по возрасту — туда брали с 27 лет. В конце концов, в августе 2022-го подписал контракт с 93-й ОМБ, где служил оператором дронов и аэроскопов спецподразделения "Сенека".

Виктор Медяник с отцом, который тоже воевал

— Витя, как военный, мог делать все, — продолжает Елена. Он успешно "летал" на мавиках под Бахмутом. Это было самое счастливое время в его в жизни. "Я так рад, что попал в армию!" — часто говорил мне. "Мама, ты не представляешь, какие там герои!" — восхищался он побратимами. Сын просто кайфовал от военной службы. Но оператор дрона – это не его. Потому что там нужна большая выдержка. Ну, не с его характером. Витя всегда стремился попасть в штурмовики.

Виктор Медяник всегда стремился быть штурмовиком

Впоследствии "Сенеку" перевели в 78-й отдельный десантно-штурмовой полк. В его составе "Мед" защищал Соледар и Бахмут, участвовал в наступательных операциях под Работино на Запорожском направлении.

За два месяца до гибели Виктор стал штурмовиком в 95-й бригаде. Свою первую задачу в составе легендарной бригады выполнял в Торецке. Тогда с ним не было связи семь суток.

— Конечно, я вся на нервах. И когда однажды вечером позвонили с чужого номера, у меня все внутри оборвалось, — рассказывает Елена. — "Витя Медяник ваш сын?" – спросил меня мужской голос. Мое сердце сжалось и замерло. "Он просил передать, что с ним все нормально", — услышала, и тогда только отступила тревога.

"Мама, я фартовый!" – успокаивал Елену сын. А она просила его не произносить этого вслух, чтобы не сглазить.

Хотя так оно и было, наверное. За два года службы Виктор получил лишь небольшой осколок от КАБа в ногу, который сам и вытащил.

Иногда казалось, будто высшие силы отводят его от смертельной опасности.

Как-то во время рейда на боевые позиции группу, которую он вел, накрыла очередь из 120-миллиметрового пулемета. Одна из мин разорвалась буквально в четырех метрах от группы. Двое получили контузии, а остальные отделались испугом.

Есть видео, от которого у мамы до сих пор мурашки по коже. Вместе с боевыми товарищами Виктор идет по полю, усеянному минами, и смеется.

Виктор Медяник: "Мама, я фартовый!"

А в ноябре 2022 года под Соледаром группа военных, в которой был и Виктор Медяник, попала под ракетный обстрел. Несколько человек получили ранения, кто-то — смертельные. Его же за день до этого командование отправило в Полтаву лечить воспаление зубов.

— Сын тяжело переживал потерю друзей и побратимов, — вздыхает Елена. — Однажды он мне позвонил поздним вечером, и мы с ним долго разговаривали. Он все вспоминал своих павших побратимов: Артема Медведева, Сашу Сокола, Витю Ткаченко, который считается без вести пропавшим, "Минуса", "Тринадцатого", "Дока"… Вспоминал и говорил: "Мам, я все отдал бы, чтобы они были живы. Ты не представляешь, как это тяжело"…

А когда вернулся с задания в Торецке, заговорил о том, где и как он хотел бы быть похоронен. Я, если честно, с первого раза его не услышала. Не хотела этого слышать! Через некоторое время сын снова вернулся к этой теме, начав с того, чтобы я его не ждала, когда его объявят пропавшим без вести. "Знай, что я погиб. В плен я никогда не пойду. Просто тебе не вернут мое тело, потому что не смогут его достать, и тебе не к кому будет приходить на могилу. А еще тебе не будет выплат", — будто вылил на меня ведро ледяной воды. Понимаете, ему было не все равно, как я буду жить без него…

Дал пароль от Инстаграма. Рассказал, что написать на его странице, если вдруг произойдет непоправимое. Обязательно: "Всех люблю, ни о чем не жалею". И чтобы на надгробии были выбиты эти слова…

"Патронов не осталось. Соседнюю посадку заняли п*д*р*сы, обещают голову отрезать"

Именно под таким названием — "Всех люблю, ни о чем не жалею" — журналисты интернет-издания "Полтавська хвиля" сняли в память о Викторе Медянике документальный фильм, который был представлен общественности в конце прошлого года.

Фильм создан на основе видеозаписей, которые в течение двух последних месяцев своей жизни вел пулеметчик Виктор Медяник, и интервью с его мамой.

… — Вот какое у меня бунгало. Просто апартаменты! Сделал для себя милое уютное гнездышко, — молодой военный в бронежилете и каске с маскировочной накидкой комментирует на видеокамеру засаду, обустроенную в лесном массиве. — Сейчас мы за границей, и я хочу похвастаться своим жильем. Вчера это пулеметное гнездышко делалось практически целый день. В нем воздух проникает через потолок и очень много окон. Так что в доме всегда свежо.

У нас здесь двухразовое питание. Если это кого-то не устраивает, тогда можно поймать жука или таракана — добавить в рацион протеина.

По границе вообще вопросов не было. Пропустили нас…

А к вечеру в той местности начался артобстрел, и военный готовится к бою:

— В "колхозе" началось "утро". Сейчас украинская десантура будет передавать вам привет. Правда, миссис Сьюзи?

"Миссис Сьюзи" Виктор называл свой пулемет. У парня было прекрасное чувство юмора. Он никогда не падал духом, был удивительным оптимистом. "Человек без страха", — часто говорили о нем. И даже в последние минуты своей жизни, понимая, что помощи не будет, вел себя так, словно играет в кино.

— Что, сука, последний бой Вити Медяника? — затягивается усталый военный сигаретным дымом. — Ну, как минимум, немного нам дадут записать.

Поставив айфон немного сбоку, Виктор комментировал происходящее крепкими словцами: "Вижу двух.., трех.., четырех! Слышу "Аллах Акбар". Воюем против настоящих чеченов. Такая х***я. Патронов ни х*я не осталось. Соседнюю посадку взяли п*д*р*сы. Кричат: "Хохли, сдавайтесь". Обещают голову отрезать. Но мы вчера им насыпали нормально. Х*й ты мне, чеченец *б**ый, голову отрежешь".

К сожалению, "Миссис Сьюзи" подвела Виктора. Вражеская пуля попала в пулеметную ленту, и ту заклинило. Боец пытался устранить неисправность, а потом запись оборвалась.

"Кино", которое пулеметчик Виктор Медяник активно снимал в течение последних двух месяцев до своей гибели, остановилось в 18:46 22 августа 2024 года. Заключительный "эпизод" длился 8 минут.

Айфон, на котором не было живого места, но, на удивление, в рабочем состоянии, передали маме бойца вместе с телом сына. Виктор раньше на всякий случай сообщил ей все пароли входа в свои соцсети и в айфон. Таким образом, женщина получила доступ к фронтовой жизни сына, которую он снимал для истории.

Виктор с побратимом

— Думаю, я никогда не увидела бы этого "кино", если бы Витя не погиб, — Елена Гаврилова отводит взгляд. — Ну разве что, может, маленький кусочек, что-то незначительное. Если бы не эти видеозаписи, не имела бы представления, в каких страшных условиях Витя находился. Только после его смерти я увидела, что есть реальная война и насколько это страшно. И каким храбрым воином и в то же время заботливым побратимом он был. Я заново открывала для себя сына, возмужавшего в боях.

Вот еще видеокадры, сохранившиеся в айфоне солдата, записанные им под Торецком. На фоне непрерывных взрывов и выстрелов звучит приглушенный, но эмоциональный и четкий голос Виктора.

— Подтягивайтесь, подтягивайтесь, пацаны! — командует он, строя побратимов, которых должен завести на позиции. — Готовьтесь продолжать движение. Встаем. За мной. Формируйтесь в колонну. Дистанция 3—5 метров. Тут уже недалеко. Сюда, здесь есть укрытие. Давай руку, братан, скорей! Давай, давай, давай! Двигаемся, двигаемся. Пацаны, нам нельзя тут задерживаться. Вместе к победе!

В другом месте он общается с теми, кто находится в окопах.

— Держитесь, ребята. Может, еще сутки здесь побудете. Пацаны некоторые сидели по одиннадцать суток. Я сам уже восьмой день ношу рюкзаки с едой и водой. Обещали поменять, потому что уже не вывожу, но реально нет людей. Капец, какой я уставший. Пробегаю несколько метров по полю и замедляюсь. Ноги просто подкашиваются…

И чуть позже обращается к маме:

— Мамуля, привет. Шесть групп завел, шесть вывел, еще две осталось.

— Тогда он был "Моисеем", — комментирует Елена. — Так военные на своем сленге называют человека, который заводит людей на позиции и выводит с них, при этом доставляя пищу, воду, батарейки, сухой спирт и т.д. Это входило в его дополнительные обязанности раз в месяц. Даже трудно представить, в каких условиях все это происходило. Летом температура до сорока поднималась, а он в полном обмундировании, под минометными и артиллерийскими обстрелами… И надо бежать, бежать, если попадаешь на открытую местность. Ротный говорит ему по рации: "Давай пять коротких перебежек через поле", а Витя отвечает: "Нет, мне, как минимум, десять коротких надо".

Снятое сыном видео раскрывает его человечность и любовь побратимов к нему. Меня поразил эпизод, когда он говорит ребятам на крайней позиции: "Я старика здесь оставляю (а "старику" всего 45 лет), потому что ему тяжело дальше бежать. И там опасно". А сам летит дальше, на передние позиции.

Ребята его всегда с радостью встречали и даже уже прикуренную сигаретку протягивали…

Елена Гаврилова, мать Виктора Медяника, на презентации документального фильма о нем

"Если никто не хочет быть пулеметчиком, то буду я"

Старший стрелок десантно-штурмового отделения Виктор Медяник по большому счету не должен был воевать на Курщине. Из 95-й штурмовой бригады, к которой он присоединился в мае прошлого года и с которой прошел жестокие бои под Торецком, на новое место дислокации, о котором никто точно не знал, отбирали бойцов не моложе 25 лет. Когда комбат приказал сделать шаг вперед тем, кто достиг этого возраста, Виктор вышел из шеренги. "Солдат Медяник, ты не подходишь по возрасту", — заметил командир. На что Виктор ответил: "Да мне уже скоро 25". Хотя до даты рождения – 27 марта, до которой он так и не дожил, было еще далеко.

"Мед" на Курщине

Кстати, он и пулеметчиком стал потому, что того требовали обстоятельства. Никто не хотел быть пулеметчиком, потому что на линии огня это первая цель для врага. А он сказал: "Ну, если никто не хочет, то буду я. Кто-то же должен".

"Кто, если не я?" – знакомые Виктора вспоминают, что слышали от него эту фразу, когда он шел на службу в ВСУ.

— После того, как подразделение сына вывели из-под Торецка, я думала, что самое страшное позади, — признается Елена. — Тогда о запланированной высшим военным командованием операции в Курской области никто еще не знал. А когда в начале августа ВСУ зашли на территорию РФ, Витя отшучивался, мол, здесь все спокойно, охраняем комбата. Перед последним выходом написал, что неделю с ним не будет связи, потому что их отправляют стабилизировать опасное место.

Мне раньше казалось, что я почувствую, когда с сыном что-то случится, потому что у нас была сильная эмоциональная связь. Но я ничего не почувствовала…

Двое адских суток, без грамма воды, Виктор Медяник вместе с побратимами удерживали позицию возле небольшого населенного пункта Нечаев. Там они столкнулись в бою с группой батальона спецназначения "Ахмат" и попали в окружение. Командир разведки с позывным "Аид" первым сообщил о "ликвидации боевика киевского режима и ультрас полтавского футбольного клуба "Ворскла" Виктора Медяника". На следующий день это стало топ-новостью рашистских СМИ и телеграм-каналов.

Ультрас "Ворсклы" Виктор Медяник

— По словам побратимов сына, группа, в которой он находился, нанесла кадыровцам значительные потери. И насколько я знаю, эту позицию наши потом отбили, — говорит мама погибшего. — Часто думаю о том, что все могло бы сложиться иначе, если бы к ребятам прибыло своевременно подкрепление с боеприпасами и водой. У них ведь, насколько мне известно, была выгодная позиция, на возвышнности. К сожалению, по словам комбата, группа подкрепления не могла прорваться к той позиции – их машина подорвалась на мине.

Очень хотелось бы поговорить с теми, кто был с моим сыном до его последнего вздоха.

Маму Виктора частично утешает лишь то, что кадыровский служака "Аид" получил позже тяжелое ранение на Курщине. На самом деле, говорит, сын очень уважал национальное движение чеченцев. Не кадыровцев, а именно ичкерийцев, которые борются за свою свободу. Его кумиром был Тимур Муцураев.

"Нам всем нужно будет лечиться после этой войны"

"Виктор Медяник, известный под позывным "Мед", героически погиб 22 августа 2024 года на Курщине. Как пулеметчик успел нанести огромные потери врагу — держал оборону в течение суток в окружении спецподразделения кадыровцев "Ахмат", несмотря на нехватку воды, тяжелые условия и давление врага. Ему предлагали сдаться в плен и сохранить жизнь, но он отказался, выбрав бой до последнего патрона. Он записал прощальное видео и погиб с оружием в руках, верным долгу, убеждениям, не изменив своей стране, до последнего вздоха защищая всех нас. Его решительность и верность Украине являются примером для всех", — написала Елена Гаврилова в петиции о присвоении звания Героя Украины (посмертно) своему сыну. 25 тысяч подписей петиция набрала ранее отведенных 90 дней. Сейчас она находится на рассмотрении в Офисе президента.

Петиция о присвоении Виктору Медянику звания Героя Украины (посмертно)

— Добиться присвоения звания Героя Украины — это наименьшее, что я могу сделать для своего ребенка, — говорит Елена. — Но собрать необходимое количество подписей еще ничего не значит. По статистике, как мне сказали, из 500 петиций, которые поступают в Офис президента, к Зеленскому попадают 200. Из них он подписывает примерно 80.

А недавно я получила письмо из воинской части, где служил Витя, которое ранило меня в самое сердце. В нем сообщается, что мой сын представлен к награждению орденом "За мужество" III степени (посмертно). Мол, радуйтесь. Просто не знаю, куда бежать, кому кричать. Потому что эта награда, которая вручается семьям всех погибших, автоматически лишает погибшего ордена Золотой звезды. Мой сын не "бумажный", а настоящий Герой. И это геройство задокументировано на видео. Поэтому обратилась в Верховную Раду с просьбой направить депутатский запрос президенту о присвоении звания Героя Украины Виктору Медянику. Парламент запрос поддержал. Ждем указа…

Виктор Медяник снял на камеру пять часов своей жизни на войне — без прикрас, такую, как есть. На основе этой съемки и интервью с его мамой, побратимами и родными американский журналист, корреспондент The Wall Street Journal Джейсон Беллини также сделал документальную ленту.

Видеоверсии обоих фильмов о Викторе Медянике набирают в Интернете миллионные просмотры.

— Были ли планы у Вити после войны?

— Как-то он сказал мне, что у него "нет спины" и нужно будет менять все суставы. Поэтому мечтал пройти моральное и физическое восстановление где-то за границей. К сожалению, все действующие ветераны – это люди с потерянным здоровьем. Не знаю, насколько наше общество будет готово жить с этим после войны…

Фото из открытых источников