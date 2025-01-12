Укр

Эксперт из травм рассказала, какую самую жестокую историю слышала от военных после плена

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Татьяна Сиренко об украинских военнопленных Новость обновлена 12 января 2025, 21:30
Татьяна Сиренко об украинских военнопленных. Фото Коллаж "Телеграф"

О глубоких психологических травмах и их последствиях рассказала психологиня Татьяна Сиренко в эксклюзивном интервью "Телеграфу"

Психологические травмы после российского плена могут быть очень глубокими. А также иметь длительные последствия.

Об этом рассказала Татьяна Сиренко, председатель правления ОО Ресурсный центр "Лесная Поляна" и заместитель директора по психологическому направлению ДЗ ЦПЗРВ "Лесная Поляна" Минздрава Украины в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" — "На пленных спускали собак, других заставили смотреть", — о том, как пережить пытки и сексуальное насилие.

По словам эксперта, последствия плена очень разные. Условия содержания в плену могут быть такими же, но есть общие особенности, которые наблюдаются в остатке бывших пленных.

"Одна из таких – нетерпимость к контролю. Люди полностью теряли власть над собственной жизнью", – объясняет Сиренко.

Она также обращает внимание на проблему нарушения личностных границ, часто остающихся размытыми или полностью разрушенными после пребывания в плену.

"Многие из моих пациентов, а это совершенно разные люди, незнакомые между собой, переносившие пытки, говорили фразу: "Такое ощущение, что у меня нет кожи". Я часто привожу этот пример, когда учу психологов, чтобы они понимали глубину уязвимости наших пациентов", — делится она.

Особенно поразителен случай для нее, когда российские оккупанты не только взяли в плен раненых украинских военных, но и спустили на них собак, заставляя других пленных наблюдать за этим ужасом.

"Эта история шокировала меня больше всего за все время работы", – признается Татьяна Сиренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россияне издеваются над военнопленными.

Теги:
#Военнопленные #россияя #Обмін полоненими