Эксперт из травм рассказала, какую самую жестокую историю слышала от военных после плена

О глубоких психологических травмах и их последствиях рассказала психологиня Татьяна Сиренко в эксклюзивном интервью "Телеграфу"

Психологические травмы после российского плена могут быть очень глубокими. А также иметь длительные последствия.

Об этом рассказала Татьяна Сиренко, председатель правления ОО Ресурсный центр "Лесная Поляна" и заместитель директора по психологическому направлению ДЗ ЦПЗРВ "Лесная Поляна" Минздрава Украины в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" — "На пленных спускали собак, других заставили смотреть", — о том, как пережить пытки и сексуальное насилие.

По словам эксперта, последствия плена очень разные. Условия содержания в плену могут быть такими же, но есть общие особенности, которые наблюдаются в остатке бывших пленных.

"Одна из таких – нетерпимость к контролю. Люди полностью теряли власть над собственной жизнью", – объясняет Сиренко.

Она также обращает внимание на проблему нарушения личностных границ, часто остающихся размытыми или полностью разрушенными после пребывания в плену.

"Многие из моих пациентов, а это совершенно разные люди, незнакомые между собой, переносившие пытки, говорили фразу: "Такое ощущение, что у меня нет кожи". Я часто привожу этот пример, когда учу психологов, чтобы они понимали глубину уязвимости наших пациентов", — делится она.

Особенно поразителен случай для нее, когда российские оккупанты не только взяли в плен раненых украинских военных, но и спустили на них собак, заставляя других пленных наблюдать за этим ужасом.

"Эта история шокировала меня больше всего за все время работы", – признается Татьяна Сиренко.

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