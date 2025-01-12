Експертка з травм розповіла, яку найжорстокішу історію чула від військових після полону

Про глибокі психологічні травми та їхні наслідки розповіла психологиня Тетяна Сіренко в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу"

Психологічні травми після російського полону можуть бути надзвичайно глибокими. А також мати довготривалі наслідки.

Про це розповіла Тетяна Сіренко, голова правління ГО Ресурсний центр "Лісова Поляна" та заступниця директора з психологічного напрямку ДЗ ЦПЗРВ "Лісова Поляна" МОЗ України в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" — "На полонених спускали собак, інших змусили дивитися", — про те, як пережити тортури та сексуальне насильство".

За словами експертки, наслідки полону дуже різні. Умови утримання в полоні можуть бути такими ж, але є спільні особливості, які спостерігаються у залишку колишніх бранців.

"Одна з таких – нетерпимість до контролю. Люди повністю втрачали владу над власним життям", – пояснює Сіренко.

Вона також звертає увагу на проблему порушення особистісних кордонів, які часто залишаються розмитими або повністю зруйнованими після перебування в полоні.

"Багато хто з моїх пацієнтів, а це абсолютно різні люди, незнайомі між собою, котрі переносили тортури, казали фразу: "Таке відчуття, що у мене немає шкіри". Я часто наводжу цей приклад, коли навчаю психологів, аби вони розуміли глибину вразливості наших пацієнтів", — ділиться вона.

Особливо вражаючим є випадок для неї, коли російські окупанти не тільки взяли в полон поранених українських військових, але й спустили на них собак, змушуючи інших полонених спостерігати за цим жахіттям.

"Ця історія шокувала мене найбільше за весь час роботи", – зізнається Тетяна Сіренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни знущаються з військовополонених.