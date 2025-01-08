Укр

В Полтавской области прощаются с погибшим кадровым офицером НГУ с позывным "Покемон"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
734
Погибший Вадим Охрименко
Погибший Вадим Охрименко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Офицеру Нацгвардии навсегда 29

Украина ежедневно теряет защитников, обороняющих государство от врага. В бою с врагом, пятого января 2025 года, погиб мужественный воин Охрименко Вадим Григорьевич.

Об этом сообщил Оржицкий поселковый совет Полтавской области. Восьмого января с ним будут прощаться в родном селе Золотухи. Кадровый военный, офицер Национальной гвардии Украины, до последнего вздоха защищал родную землю от российских оккупантов.

Родился 20 апреля 1995 года в селе Золотухи. После школы учился в Полтавском коммерческом техникуме, а срочная служба в Вооруженных силах Украины стала началом его военной карьеры. Прошел обучение и службу по контракту, участвовал в АТО, включая бои за Донецкий аэропорт, и получал знания на зарубежных подготовках.

Вадим Охрименко
Вадим Охрименко погиб в Луганской области
Вадим Охрименко
У Вадима Охрименко осталась маленькая дочь

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Вадим добровольно вступил в ряды защитников, а затем мобилизовался как кадровый военный. В разное время он участвовал в боях в Донецкой и Харьковской областях. Последнее сражение Вадим принял 5 января 2025 года в Луганской области.

Офицер центра спецназначения "Омега" Юрий Трачук сообщил, что Вадим был офицером боевой группы отряда спецназначения "Омега": "Во время выполнения боевого задания на востоке Украины, 5.01.25 погиб наш собрат "Покемон" — сержант Вадим Охрименко, у него остались жена с маленькой дочкой", — говорится в сообщения. Знакомые и побратимы вспоминают Вадима как замечательного, доброго, отзывчивого человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Черниговщине попрощались с пограничником Андреем Булденко. Он погиб в канун Нового года.

Теги:
#Полтавская область #Герой #НГУ