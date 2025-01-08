В Полтавской области прощаются с погибшим кадровым офицером НГУ с позывным "Покемон"

Офицеру Нацгвардии навсегда 29

Украина ежедневно теряет защитников, обороняющих государство от врага. В бою с врагом, пятого января 2025 года, погиб мужественный воин Охрименко Вадим Григорьевич.

Об этом сообщил Оржицкий поселковый совет Полтавской области. Восьмого января с ним будут прощаться в родном селе Золотухи. Кадровый военный, офицер Национальной гвардии Украины, до последнего вздоха защищал родную землю от российских оккупантов.

Родился 20 апреля 1995 года в селе Золотухи. После школы учился в Полтавском коммерческом техникуме, а срочная служба в Вооруженных силах Украины стала началом его военной карьеры. Прошел обучение и службу по контракту, участвовал в АТО, включая бои за Донецкий аэропорт, и получал знания на зарубежных подготовках.

Вадим Охрименко погиб в Луганской области

У Вадима Охрименко осталась маленькая дочь

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Вадим добровольно вступил в ряды защитников, а затем мобилизовался как кадровый военный. В разное время он участвовал в боях в Донецкой и Харьковской областях. Последнее сражение Вадим принял 5 января 2025 года в Луганской области.

Офицер центра спецназначения "Омега" Юрий Трачук сообщил, что Вадим был офицером боевой группы отряда спецназначения "Омега": "Во время выполнения боевого задания на востоке Украины, 5.01.25 погиб наш собрат "Покемон" — сержант Вадим Охрименко, у него остались жена с маленькой дочкой", — говорится в сообщения. Знакомые и побратимы вспоминают Вадима как замечательного, доброго, отзывчивого человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Черниговщине попрощались с пограничником Андреем Булденко. Он погиб в канун Нового года.