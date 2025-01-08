На Полтавщині прощаються із загиблим кадровим офіцером НГУ на псевдо "Покемон"

Офіцеру Нацгвардії назавжди 29

Україна щодня втрачає захисників, які боронять державу від ворога. У бою з ворогом, п’ятого січня 2025 року, загинув мужній воїн Охріменко Вадим Григорович.

Про це повідомила Оржицька селищна рада, що на Полтавщині. Восьмого січня з ним прощатимуться у рідному селі Золотухи. Кадровий військовий, офіцер Національної гвардії України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів.

Вадим народився 20 квітня 1995 року в селі Золотухи. Після школи навчався у Полтавському комерційному технікумі, а строкова служба в Збройних Силах України стала початком його військової кар’єри. Пройшов навчання та службу за контрактом, брав участь в АТО, включаючи бої за Донецький аеропорт, і здобував знання на закордонних вишколах.

Вадим Охріменко загинув на Луганщині

У Вадима Охріменко залишилась маленька дочка

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Вадим добровільно став до лав оборонців, а згодом мобілізувався як кадровий військовий. У різний час він брав участь у боях на Донеччині та Харківщині. Останній бій Вадим прийняв 5 січня 2025 року в Луганській області.

Офіцер центру спецпризначення "Омега" Юрій Трачук повідомив, що Вадим був офіцером бойової групи загону спецпризначення "Омега": "Під час виконання бойового завдання на сході України, 5.01.25 загинув наш побратим "Покемон" — сержант Вадим Охріменко, в нього залишились дружина з маленькою донечкою", — йдеться в дописі. Знайомі та побратими згадують Вадима як чудового, доброго, чуйного чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Чернігівщині попрощались з прикордонником Андрієм Булденком. Він загинув напередодні Нового року.