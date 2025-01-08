Рус

На Полтавщині прощаються із загиблим кадровим офіцером НГУ на псевдо "Покемон"

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
660
Загиблий Вадим Охріменко
Загиблий Вадим Охріменко. Фото Колаж "Телеграфу"

Офіцеру Нацгвардії назавжди 29

Україна щодня втрачає захисників, які боронять державу від ворога. У бою з ворогом, п’ятого січня 2025 року, загинув мужній воїн Охріменко Вадим Григорович.

Про це повідомила Оржицька селищна рада, що на Полтавщині. Восьмого січня з ним прощатимуться у рідному селі Золотухи. Кадровий військовий, офіцер Національної гвардії України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів.

Вадим народився 20 квітня 1995 року в селі Золотухи. Після школи навчався у Полтавському комерційному технікумі, а строкова служба в Збройних Силах України стала початком його військової кар’єри. Пройшов навчання та службу за контрактом, брав участь в АТО, включаючи бої за Донецький аеропорт, і здобував знання на закордонних вишколах.

Вадим Охріменко
Вадим Охріменко загинув на Луганщині
Вадим Охріменко
У Вадима Охріменко залишилась маленька дочка

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Вадим добровільно став до лав оборонців, а згодом мобілізувався як кадровий військовий. У різний час він брав участь у боях на Донеччині та Харківщині. Останній бій Вадим прийняв 5 січня 2025 року в Луганській області.

Офіцер центру спецпризначення "Омега" Юрій Трачук повідомив, що Вадим був офіцером бойової групи загону спецпризначення "Омега": "Під час виконання бойового завдання на сході України, 5.01.25 загинув наш побратим "Покемон" — сержант Вадим Охріменко, в нього залишились дружина з маленькою донечкою", — йдеться в дописі. Знайомі та побратими згадують Вадима як чудового, доброго, чуйного чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Чернігівщині попрощались з прикордонником Андрієм Булденком. Він загинув напередодні Нового року.

Теги:
#Полтавська область #Герой #НГУ