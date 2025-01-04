Дроны атаковали 5 областей России. Больше всего досталось Питеру и Белгороду

Под удар могло попасть предприятие, которое работает на войну

В ночь на субботу, 4 января, беспилотники атаковали Россию. Они "наведались" сразу в пять областей — Ленинградскую, Брянскую, Смоленскую, Белгородскую и Псковскую.

В минобороны РФ заявили, что над территорией России якобы было уничтожено 16 беспилотников, которые там назвали "украинскими". Десять БПЛА — над Брянской областью, три – над Смоленской и по одному – над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Ленинградская область

Незадолго до полуночи из-за атаки дронов в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения из соображений безопасности. Три самолета были вынуждены кружить рядом с ним, не имея разрешения на посадку.

Уже утром 4 января, после 7 часов, в Пулково был введен план "Ковер". Предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Были задержаны рейсы на вылет и на прилет, сообщили росСМИ.

Ночью в Ленинградской области, в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Работала российская ПВО. По заявлениям росвластей, разрушений и пострадавших нет.

По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", БПЛА пытался атаковать морской порт Усть-Луга. Там проводили эвакуацию сотрудников.

Белгородская область

Поздно вечером 3 января дроны атаковали Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО работала над Прохоровским районом, якобы были сбиты несколько воздушных целей.

По его данным есть пострадавший в селе Прелестное. Повреждены жилой дом и автомобиль. В поселке Прохоровка повреждена линии электропередач, а в селе Михайловка в частном доме поврежден газопровод.

Смоленская область

Telegram-канал Exilenova+ пишет, что под ударом БПЛА в ночь на 3 января был город Сафонов Смоленской области. Предположительно целью атаки могло быть предприятие АО "Авангард", которое входит в состав одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России – АО "ВПК "НПО машиностроения". В 2013 году в его состав вошло в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

"На предприятии серийно производятся транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, элементы брони и противорадиационной защиты для бронетанковой техники, радиопрозрачные укрытия", — сказано в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, основной продукцией АО "Авангард" являются транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет. Также там производят элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники, корпуса ракетных двигателей твердого топлива.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 28 декабря три российские области были атакованы беспилотниками. В результате в Воронежской области пострадала инфраструктура железной дороги.