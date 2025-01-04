Дрони атакували 5 областей Росії. Найбільше дісталося Пітеру та Бєлгороду

Під удар могло потрапити підприємство, що працює на війну

У ніч проти суботи, 4 січня, безпілотники атакували Росію. Вони "навідалися" одразу в п’ять областей — Ленінградську, Брянську, Смоленську, Бєлгородську та Псковську.

У міноборони РФ заявили, що над територією Росії нібито було знищено 16 безпілотників, які там назвали "українськими". Десять БПЛА – над Брянською областю, три – над Смоленською та по одному – над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.

Ленінградська область

Незадовго до півночі через атаку дронів у петербурзькому аеропорту Пулково ввели обмеження з міркувань безпеки. Три літаки були змушені кружляти поруч із ним, не маючи дозволу на посадку.

Вже вранці 4 січня, після 7 години, у Пулковому було введено план "Килим". Попередньо через загрозу атаки безпілотників. Було затримано рейси на виліт і на приліт, повідомили росЗМІ.

Вночі в Ленінградській області, в районі Лузької губи Фінської затоки було виявлено БПЛА. Працювала російська ППО. За заявами росвлади, руйнувань та постраждалих немає.

За даними Telegram-каналу "Осторожно, новости", БПЛА атакував морський порт Усть-Луга. Там проводили евакуацію працівників.

Бєлгородська область

Пізно ввечері 3 січня дрони атакували Бєлгородську область. Її губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що ППО працювала над Прохоровським районом, нібито було збито кілька повітряних цілей.

За його даними є постраждалий у селі Прелестне. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У селищі Прохорівка пошкоджено лінії електропередач, а в селі Михайлівка у приватному будинку пошкоджено газопровід.

Смоленська область

Telegram-канал Exilenova+ пише, що під ударом БПЛА в ніч проти 3 січня було місто Сафонів Смоленської області. Імовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ "Авангард", яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії — АТ "ВПК "НВО машинобудування". У 2013 році до його складу увійшло до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

"На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття", — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними з відкритих джерел, основною продукцією АТ "Авангард" є транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет. Також там виробляють елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетехніки, корпусу ракетних двигунів твердого палива.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 28 грудня три російські області були атаковані безпілотниками. В результаті у Воронезькій області постраждала інфраструктура залізниці.