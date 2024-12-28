Новая помощь от США: СМИ выяснили, что передадут Украине "под елочку"

Основным наполнением пакета станут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и снаряды

Стали известны первые подробности касательно нового крупного пакета военной помощи, который США готовят для Украины. Так, его общая стоимость составит 1,25 млрд долларов США, основой станут боеприпасы, а официальное объявление о его передаче будет сделано 30 декабря – фактически, "под елочку" для Украины.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. Отмечается, что вооружение будут передавать через президентскую программу полномочий, позволяющую быстро предоставить все со складов американской армии.

Основным наполнением пакета станут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и MIM-23 HAWK. Также Украина получит боеприпасы для ПЗРК Stinger и множество артиллерийских снарядов калибра 155 и 105 мм.

Издание отмечает, что этот пакет передается в рамках усилий действующего президента США Джозефа Байдена предоставить Украине всю возможную помощь до того момента, когда на президентский пост вступит Дональд Трамп. В целом с 24 февраля 2022 года США предоставили Украине помощи на 64 млрд долларов.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.

Отметим, что США в ночь с 12 на 13 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового уже 72-го пакета военной помощи на общую сумму в 500 млн долларов. В его состав вошли снаряды для артиллерии, боеприпасы для HIMARS, а также крупная партия средств защиты от оружия массового поражения.