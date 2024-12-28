Нова допомога від США: ЗМІ з'ясували, що передадуть Україні "під ялинку"

Основним наповненням пакета стануть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та снаряди

Стали відомі перші подробиці щодо нового великого пакета військової допомоги, який США готують для України. Так, його загальна вартість складе 1,25 млрд доларів США, основою стануть боєприпаси, а офіційне оголошення щодо його передачі зроблять 30 грудня – фактично, "під ялинку" для України.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела серед американських чиновників. Зазначається, що озброєння будуть передавати через президентську програму повноважень, що дозволяє швидко надати усе зі складів американської армії.

Основним наповненням пакета стануть боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS та MIM-23 HAWK. Також Україна отримає боєприпаси для ПЗРК Stinger та велику кількість артилерійських снарядів калібру 155 та 105 мм.

Видання зазначає, що цей пакет передається у рамках зусиль чинного президента США Джозефа Байдена надати Україні усю можливу допомогу до моменту, коли на президентську посаду вступить Дональд Трамп. Загалом з 24 лютого 2022 року США надали Україні допомоги на 64 млрд доларів.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.

Зазначимо, що США в ніч з 12 на 13 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового, вже 72-го пакета військової допомоги на загальну суму в 500 млн доларів. До його складу увійшли снаряди для артилерії, боєприпаси для HIMARS, а також велика партія засобів захисту від зброї масового ураження.