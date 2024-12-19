Британія надасть Україні великий пакет військової допомоги: що в ньому буде

У новому пакеті буде фінансування на радари, системи РЕБ та різні безпілотники

Велика Британія передасть Україні новий чималий пакет військової допомоги для її Збройних сил. Вартість пакета складе 225 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 286 мільйонів доларів).

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що надання нового пакета – це відповідь Лондона на заклик України підтримати її, оскільки українські війська утримують масштабний фронт довжиною у 1170 км проти російських загарбників. На що будуть витрачені кошти з пакета:

92 млн фунтів стерлінгів (близько 116 млн доларів) – на обладнання для посилення ВМСУ. В тому числі на малі катери, розвідувальні дрони, морські, повітряні та протимінні безпілотники.

68 млн фунтів стерлінгів (близько 85,5 млн доларів) – на засоби ППО. Сюди входять радари, наземні приманки та системи радіоелектронної боротьби.

39 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49 млн доларів) – на 1000 систем РЕБ для протидії російським БПЛА, респіратори та інше захисне обладнання для воїнів ЗСУ.

26 млн фунтів стерлінгів (близько 32,7 млн доларів) – підтримка та запасні частини для озброєння, яке вже було передано ЗСУ раніше.

"Відважний народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть пройти через це поодинці – саме тому Велика Британія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – прокоментував надання пакета міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який прибув з візитом у Київ 18 грудня.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.

Зазначимо, що США в ніч з 12 на 13 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового, вже 72-го пакета військової допомоги на загальну суму в 500 млн доларів. До його складу увійдуть снаряди для артилерії, боєприпаси для HIMARS, а також велика партія засобів захисту від зброї масового ураження