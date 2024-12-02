Офіційно: США оголосили про надання Україні пакета допомоги на 725 млн доларів, що в ньому буде

Україна отримає велику кількість боєприпасів до різних видів озброєння

Сполучені Штати ввечері 2 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його вартість складає 725 мільйонів доларів США, а у складі пакета – ракети для систем М142 HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотники, ПЗРК Stinger й так далі.

Про це повідомили у Державному департаменті США. Інформацію також підтвердили в Пентагоні, на сайті опубліковано список озброєння, яке отримає Україна.

"У рамках збільшення допомоги у сфері безпеки, про що президент Байден оголосив 26 вересня, Сполучені Штати надають ще один суттєвий пакет терміново необхідної зброї та обладнання нашим українським партнерам, які захищаються від атак Росії", – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Згідно з даними Пентагону, Україна отримає:

боєприпаси для систем ППО NASAMS та реактивних ракетних систем HIMARS;

боєприпаси для ПЗРК Stinger;

боєприпаси для протидії безпілотникам (c-UAS);

артилерійські боєприпаси 155-мм та 105-мм калібру;

безпілотні авіаційні системи (БПЛА);

протитанкові ракетні комплекси Javelin і AT-4;

стрілецьку зброю та боєприпаси до неї;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з оборони України та пов’язані з нею коаліції можливостей, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", – зазначили у Пентагоні.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.

Нагадаємо, що на початку листопада чинний президент США Байден зняв заборону на роботу американських спеціалістів в Україні. Тепер в країні з’являться американські військові підрядники, які працюватимуть в першу чергу з винищувачами F16 та системами ППО Patriot.