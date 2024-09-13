Допомога Україні на мільярди від США може згоріти за два тижні

Кошти використовуються для оплати контрактів на довгострокову поставку зброї

Наприкінці вересня завершиться "термін дії фінансування" допомоги Україні в розмірі майже 6 мільярдів доларів США. Гроші просто "згорять", якщо Конгрес не прийме рішення про розширення повноважень Пентагону стосовно відправлення зброї зі своїх власних запасів в Україну.

Про це повідомляє видання Associated Press. Зауважують, що Білий дім звернувся до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці збираються ухвалити до кінця фінансового року, який у США закінчиться 30 вересня.

"Чиновники, які говорили на умовах анонімності, зауважили, що Міністерство оборони розглядає й інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. При цьому вони не розповіли про які саме варіанти йдеться", — пише видання.

Проте, наразі посадовці все ще сподіваються, що повноваження вдасться продовжити ще на рік резолюцією Конгресу.

Нині для надання допомоги Україні доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів (у вигляді довгострокового фінансування). Ці кошти використовуються для оплати контрактів на довгострокову поставку зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що США оголосили новий пакет допомоги Україні. Йдеться про зброю на $250 млн.