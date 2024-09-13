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Помощь Украине на миллиарды от США может сгореть через две недели

Автор
Ангелина Тараненко
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Автор
Помощь Украине на миллиарды от США может сгореть через две недели Новость обновлена 13 сентября 2024, 09:25

Денежные средства используются для оплаты контрактов на долгосрочную поставку оружия

В конце сентября завершится "срок действия финансирования" помощи Украине в размере почти 6 миллиардов долларов США. Деньги просто "сгорят", если Конгресс не примет решения о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих собственных запасов в Украину.

Об этом сообщает издание Associated Press. Отмечают, что Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любой резолюции, которую законодатели собираются принять до конца финансового года, который в США закончится 30 сентября.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, отметили, что Министерство обороны рассматривает и другие варианты, если эта попытка провалится. При этом они не рассказали о каких вариантах идет речь", — пишет издание.

Однако чиновники все еще надеются, что полномочия удастся продлить еще на год резолюцией Конгресса. Сейчас для оказания помощи Украине доступно чуть более 4 млрд долларов (в виде долгосрочного финансирования). Эти средства используются для оплаты контрактов на долгосрочную поставку оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США объявили новый пакет помощи Украине. Речь идет об оружии на $250 млн.

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#Военная помощь #Военная помощь Украине #Помощь США