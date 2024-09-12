Не ATACMS, но…: какими ракетами США могут позволить бить вглубь РФ
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Президент Байден опасается эскалации конфликта
Соединенные Штаты могут позволить Украине использовать британские и французские ракеты для ударов в глубь территории России. Однако такое решение не будет распространяться на ракеты собственного производства США, то есть ATACMS.
Об этом сообщает издание The Times. Ссылаются на два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса.
Как отмечает издание, президент США Джо Байден может решить дать зеленый свет президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французского эквивалента ракет Scalp. США планируют разрешить бить ими по целям на территории России на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг.
В то же время, как утверждают оба источника издания, Штаты и дальше не позволяют Украине бить вглубь России своими ракетами, говорится, в частности, об ATACMS. Так, Байден якобы еще раз заметил, что боится эскалации конфликта. Президент США уверен, что разрешение на применение ATACMS для ударов по территории РФ приведет именно к этому.
Ракеты Storm Shadow: характеристики
Крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля" с точной наводкой являются совместной разработкой компаний British Aerospace и Matra. Изготовлением вооружения сейчас занимается MBDA. Другое название ракеты — Scalp, ее используют французы.
Есть две модификации. Первая – экспортная – имеет дальность до 250-290 км. Именно такое вооружение получила Украина от партнеров.
Основные характеристики экспортной крылатой ракеты Storm Shadow:
- дальность — до 290 км;
- запуск ― с самолетов-аналогов МиГ-29;
- высота полета — 30-40 м;
- общая масса — 1300 кг;
- боевая часть — 450 кг;
- скорость – около 1000 км/ч.
Точная цена ракеты неизвестна. В разных источниках указывают разные суммы, от 1,71 млн до 3,19 млн долларов США.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Париж разрешил Украине избивать своими ракетами по РФ. Французский офицер даже поведал, какие объекты будут под прицелом.