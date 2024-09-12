Москве приготовиться? Куда достанут западные ракеты разных типов (карта)

Storm Shadow могут долететь до Москвы

Украина вскоре может получить разрешение на применение дальнобойного западного оружия. Под ударом могут оказаться важные объекты в России.

К примеру, Storm Shadow могут долететь до Москвы. Авиабаза "Дягилево" в Рязани тоже окажется под прицелом, сообщает Telegram-канал UA War Infographics.

"Западные ракеты долетают до Москвы. Украина может получить разрешение на их использование где угодно на россии. Может быть, уже сегодня. Ходят такие слухи", — говорится в сообщении.

Эксперты показали карту досягаемости ракет разного типа с возможными целями.

Инфографика: UA War Infographics / Telegram

На инфографике видно, что ракеты ATACMS долетят до объектов в Смоленске, Калуге, Липецке и Волгодонске.

Аналитики отметили, что разрешение бить по территории РФ Украина вероятнее всего получит. Однако точной даты пока нет.

"Наш прогноз: если не дадут разрешение сегодня, то дадут позже. Так работает логика этой войны: сначала "нет, это эскалация", затем "вопрос дискутируется", потом "держите, чего же мы так поздно раздупились?!"", — говорится в сообщении.

Напомним, что пересмотр решения о применении дальнобойного оружия происходит на фоне информации о получении Россией иранских баллистических ракет. США уже ввели новые санкции против Тегерана, однако там говорили, что готовы и к более жестким действиям.

Ранее "Телеграф" рассказал, что изменит для Украины разрешение бить по России западным оружием.