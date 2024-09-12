Москві приготуватися? Куди дістануться західні ракети різних типів (карта)

Storm Shadow можуть долетіти до Москви

Україна незабаром може отримати дозвіл на застосування далекобійної західної зброї. Під ударом можуть опинитися важливі об’єкти у Росії.

Наприклад, Storm Shadow можуть долетіти до Москви. Авіабаза "Дягілєво" в Рязані теж опиниться під прицілом, повідомляє Telegram-канал UA War Infographics.

"Західні ракети долітають до Москви. Україна може отримати дозвіл на їх використання будь-де на росії. Можливо, вже сьогодні. Ходять такі чутки", — йдеться у повідомленні.

Експерти показали карту досяжності ракет різного типу із можливими цілями.

Інфографіка: UA War Infographics/Telegram

На інфографіці видно, що ракети ATACMS долетять до об’єктів у Смоленську, Калузі, Липецьку та Волгодонську.

Аналітики зазначили, що дозвіл бити по території РФ Україна найімовірніше отримає. Однак точної дати наразі немає.

"Наш прогноз: якщо не дадуть дозвіл сьогодні, то дадуть пізніше. Так працює логіка цієї війни: спочатку "ні, це ескалація", потім "питання дискутується", потім "тримайте, чого ж ми так пізно роздупилися?!" , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що перегляд рішення щодо застосування далекобійної зброї відбувається на тлі інформації про отримання Росією іранських балістичних ракет. США вже запровадили нові санкції проти Тегерана, проте там говорили, що готові і до більш жорстких дій.

Раніше "Телеграф" розповів, що змінить для України дозвіл бити по Росії західною зброєю.