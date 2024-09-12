Не ATACMS, але…: якими ракетами США можуть дозволити бити вглиб РФ

Президент Байден боїться ескалації конфлікту

Сполучені Штати можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети для ударів вглиб території Росії. Проте таке рішення не розповсюджуватиметься на ракети власного виробництва США, тобто ATACMS.

Про це повідомляє видання The Times. Посилаються на два джерела, які знайомі з обговоренням цього питання.

Як зазначає видання, президент США Джо Байден може вирішити дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow і їх французького еквівалента, ракет Scalp. США планують дозволити бити ними по цілях на території Росії на тій підставі, що Велика Британія і Франція підтримують такий крок.

Водночас, як стверджують обидва джерела видання, Штати й надалі не дозволяють України бити вглиб Росії своїми ракетами, йдеться, зокрема, про ATACMS. Так, Байден нібито вкотре зауважив, що боїться ескалації конфлікту. Президент США впевнений, що дозвіл на застосування ATACMS для ударів по території РФ призведе саме до цього.

Ракети Storm Shadow: характеристики

Крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля" з точним наведенням є спільною розробкою компаній British Aerospace і Matra. Виготовленням озброєння зараз займається MBDA. Інша назва ракети ― Scalp, її використовують французи.

Є дві модифікації. Перша ― експортна ― має дальність до 250-290 км. Саме таке озброєння Україна отримала від партнерів.

Основні характеристики експортної крилатої ракети Storm Shadow:

дальність ― до 290 км;

запуск ― з літаків-аналогів МіГ-29;

висота польоту ― 30-40 м;

загальна маса ― 1300 кг;

бойова частина ― 450 кг;

швидкість ― близько 1000 км/год.

Точна ціна ракети невідома. У різних джерелах вказують різні суми, від 1,71 млн до 3,19 млн доларів США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Париж дозволив Україні бити своїми ракетами по РФ. Французький офіцер навіть розповів, які об'єкти будуть під прицілом.