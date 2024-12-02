Официально: США объявили о предоставлении Украине пакета помощи на 725 млн долларов, что в нем будет

Украина получит большое количество боеприпасов для различных видов вооружения

Соединенные Штаты вечером 2 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 725 миллионов долларов США, а в составе пакета – ракеты для систем М142 HIMARS, артиллерийские снаряды, беспилотники, ПЗРК Stinger и т.д.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Информацию также подтвердили в Пентагоне, на сайте опубликован список вооружения, которое получит Украина.

"В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о чем президент Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один существенный пакет срочно необходимого оружия и оборудования нашим украинским партнерам, защищающимся от атак России", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Согласно данным Пентагона, Украина получит:

боеприпасы для систем ПВО NASAMS и реактивных ракетных систем HIMARS;

боеприпасы для ПЗРК Stinger;

боеприпасы для противодействия беспилотникам (c-UAS);

артиллерийские боеприпасы 155-мм и 105-мм калибра;

беспилотные авиационные системы (БПЛА);

противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", — отметили в Пентагоне.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине.

Напомним, что в начале ноября действующий президент США Байден снял запрет на работу американских специалистов в Украине. Теперь в стране появятся американские военные подрядчики, которые будут работать в первую очередь с истребителями F16 и системами ПВО Patriot.