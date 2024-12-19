Великобритания предоставит Украине большой пакет военной помощи: что в нем будет

В новом пакете будет финансирование на радары, системы РЭБ и разные беспилотники

Великобритания передаст Украине новый большой пакет военной помощи для ее Вооруженных сил. Стоимость пакета составит 225 миллионов фунтов стерлингов (около 286 миллионов долларов).

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отмечается, что предоставление нового пакета – это ответ Лондона на призыв Украины поддержать его, поскольку украинские войска удерживают масштабный фронт протяженностью 1170 км против российских захватчиков. На что будут потрачены средства из пакета:

92 млн фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) – на оборудование для усиления ВМСУ. В том числе на малые катера, разведывательные дроны, морские, воздушные и противоминные беспилотники.

68 млн фунтов стерлингов (около 85,5 млн долларов) – на средства ПВО. Сюда входят радары, наземные приманки и радиоэлектронной борьбы.

39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 млн долларов) – на 1000 систем РЭБ для противодействия российским БПЛА, респираторы и другое защитное оборудование для воинов ВСУ.

26 млн фунтов стерлингов (около 32,7 млн долларов) – поддержка и запасные части для вооружения, которон уже было передано ВСУ ранее.

"Отважный народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несгибаемым духом. Но они не могут пройти через это в одиночку — именно поэтому Великобритания усилит свое международное лидерство для Украины в течение 2025 года ", — прокомментировал предоставление пакета министр обороны Великобритании Джон Гили, прибывший с визитом в Киев 18 декабря.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.

Отметим, что США в ночь с 12 на 13 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового уже 72-го пакета военной помощи на общую сумму в 500 млн долларов. В его состав войдут снаряды для артиллерии, боеприпасы для HIMARS, а также крупная партия средств защиты от оружия массового поражения