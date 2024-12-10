Поджигали, останки растягивали голодные собаки: боец Азова "Пачка" об издевательствах россиян над убитыми в Мариуполе

Трагедия Мариуполя гораздо масштабнее, чем об этом известно широкой общественности

Недавно в киноленте россияне показали свои военные преступления в блокированном Мариуполе. Зафиксирована работа вражеской авиации, корабельной артиллерии по многоэтажкам. Вспомним мобильные крематории, братские могилы, пытки…

Шокирующие детали трагедии Мариуполя, об ампутации ноги и восхождении с протезом на Говерлу боец "Азова" Владислав Боровков ("Пачка") рассказал "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления".

Минские соглашения, закрученные гайки, терпимость власти

— В детстве часто ездил в Донбасс, часть моей семьи оттуда. После 2014 года на дедушку очень повлияла роспропаганда, с ним стало невозможно разговаривать, впоследствии он умер в одиночестве из-за проблем с сердцем. Россия несет зло, из-за нее распадаются семьи, гибнут люди — страдает вся страна, и нельзя на это просто смотреть.

Иронично, что в школе между уроками помогал плести маскировочные сетки, а затем сам стал одним из тех, для кого их передают. В 2019 году пришел в полк "Азов", тогда попал на первые боевые в районе Светлодарской дуги. Нас не выпускали с фронта. На тот момент война была другой: все эти Минские соглашения, закрученные гайки, терпимость той власти "не стреляйте, и мы вам доплатим".

Бои за Мариуполь

24 февраля 2022 года встретил в Юрьевке под Мариуполем. Уже в те дни ребята из пехотных подразделений контратаковали противника на подходах к городу. Все ребята, которые тогда пришли, преследовали цель стать сильнее, умнее, быть людьми, которые несут идею нации.

"24 февраля 2022 года встретил под Мариуполем", – вспоминает Пачка. Фото из личного архива

Боец "Пачка" в Мариуполе. Фото из личного архива

Были и срочники, которые спрятались и не стали принимать бой. Я потом спросил: "Почему? Ты мариупольский?" Он сказал: "Да". Я говорю: "За твоей спиной стоит твой город, где ты первый раз влюбился, учился, где прошла твоя жизнь. И ты прячешься, когда нужно защищать твой дом?" Однако нормального разговора у нас так не получилось.

Побратиму оторвало ногу, и ее украла собака

— На нас вражеский танк выехал, мы оттягивались, четыре парня вовремя не среагировали, их "хлопнули", возможности забрать тела не было. Позже пришла информация, что их эксгумировали. Было видео в российских Telegram-каналах, где они поджигали трупы, стреляли в них и оставляли, чтобы останки растаскивали голодные собаки.

Мечтаю после освобождения города найти останки павших бойцов и нормально их похоронить.

У нас есть и истории, когда моему побратиму оторвало ногу, и ее украла собака.

Когда я лежал на "Азовстале", перевязочных материалов уже не было, заканчивались обезболивающие, и я думал, как же кайфово тому российскому пленному, которого уже эвакнули на "большую землю".

Удар — генераторы стихли, люди на операционных столах умерли

— Во время одного из боев был ранен, меня привезли в полуразрушенный госпиталь, работавший на генераторах, там ампутировали ногу. Проснулся от удара, меня привалило мешками, генераторы больше не гудели — все люди на операционных столах умерли, потому что были на аппаратах.

Массовые захоронения гражданских, фильтрация, подвалы пыточных, гуманитарная катастрофа. В каждом разбомбленном доме в подвалах прятались дети, они погибли, их никто не откапывал. Катастрофа более масштабная, люди понимают лишь "верхушку" того, что показали.

Ложь России

— РФ объединила ранее необъединимые вещи: веру, царскую Россию и Советский Союз. Российская империя и СССР – идеологические противники. Их нарративы просто комичны: я знаю историю, и сюр с георгиевскими лентами, которые были в Советском Союзе и стали популярны в РФ, — просто глупость. Эта лента — награда в царской России за военную службу, за выдающиеся победы. И этот "колорадский жук" был у них на крестах — это было у белогвардейцев, офицеров. А с ними Советский Союз и боролся. Они хотят вернуть Советский Союз, но у них империалистические нарративы. Вам не кажется, что здесь есть противоречия?

"Социальный мусор" посылают на убой

— Многие россияне, которые сейчас воюют, из так называемых слоев "социального мусора" (именно так депутаты Госдумы РФ называют тех, кого посылают на фронт. — Ред.), пошли ради денег. Если они подпишут контракт и переживут год войны, то смогут купить квартиру, которой у них никогда не было.

К россиянам много эмоций: чувство несправедливости, понимание того, что они забрали столько душ и детей, и нерожденных даже. Те зверства, которые они совершают, ничего, кроме ненависти, вызвать не могут. Как можно относиться к тем, кто запускает управляемые ракеты в роддома?

Возвращение на Донбасс и восхождение после ампутации на Говерлу

— Я недавно вернулся с Донбасса, провел там два-три месяца. Из-за изуродованных дорог Донбасса у меня очень испортилась походка на протезе. Сейчас я привожу ее в нормальное состояние, занимаюсь с реабилитологом, чтобы поясница вывозила эти нагрузки. Из-за плохих условий я стал плохо ходить, хотя раньше с этим проблем не было.

"Два месяца назад поднялся на Говерлу", – рассказывает ветеран. Фото из личного архива

В "Азове" мой сержант научил одной вещи: как бы ни было тяжело, у тебя есть цель, и что бы ни случилось, ты должен идти к ней. Об этих словах я думал, когда поднимался на Говерлу два месяца тому назад. Тогда на горе появился первый снег. Восхождение на Говерлу заняло очень много времени, было множество мыслей, но это укрепило мою жажду жизни и веру в то, что я могу даже на протезе сделать то, чего здоровые мужчины не вытягивают. Именно на горе в тот момент я чувствовал покой.

Народ или нация?

— Если бы эта война была народной, у нас не было бы проблем с мобилизацией и уклонистских нарративов. Не возникло бы настроений, которые сейчас есть в обществе. Народ – это люди, которые просто живут свою жизнь. И вот в чем разница: нации не безразличны страна, люди, которые за нее воюют, и государственные процессы. Я приносил присягу украинской нации, а не народу. Мы должны воевать за Украину!

"Пачка" и журналистка Виктория Кушнир во время интервью

Я понимаю, что мои побратимы могли бы многое сделать, дать жизнь новому поколению. Они были цветом нации – люди, которые сражались за будущее страны. Наша жизнь очень коротка, и мы должны проживать ее так, чтобы проводить время с людьми, которых любишь, и потом не сожалеть. И это моя самая большая боль, что я не смог провести с павшими больше времени.

Как зима повлияет на боевые действия

— Логистика всегда страдает из-за погодных условий, и зима будет здесь большим минусом. В армии это одно из важнейших звеньев: БК, еда, одежда, медикаменты – все это логистика. Погода может создавать для нее помехи. Плюсов в зиме для фронта не вижу, да и для гражданских тоже из-за блэкаутов. Россияне как раз ждали зимы, потому что так лучше давить ментально на людей.