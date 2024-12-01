"Ужасное утро": россияне ударили по пассажирскому автобусу в Херсоне, много раненных и погибших (фото)

Медики оказывают раненым всю необходимую помощь

В воскресенье утром, 1 декабря, в Херсоне россияне атаковали беспилотным летательным аппаратом общественный транспорт. В результате есть погибшие и раненные.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. По данным местных пабликов, речь идет об автобусе.

По предварительной информации, погибли три человека. Еще семь человек получили ранения.

"Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их обследуют и оказывают всю необходимую помощь", — пишет Прокудин.

В то же время в местном Telegram-канале опубликовали фотографию с места происшествия.

Более детальная информация о происшествии устанавливается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре текущего года россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. В результате машину медиков буквально разорвало на части. Как оказалось, скорая эвакуировала перед этим раненых. Незадолго до этого россияне нанесли удар по селу и в результате 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили осколочные ранения.