"Жахливий ранок": росіяни вдарили по пасажирському автобусу у Херсоні, багато поранених і загиблих (фото)

Медики надають пораненим усю необхідну допомогу

У неділю вранці, 1 грудня, у Херсоні росіяни атакували безпілотним літальним апаратом громадський транспорт. В результаті є загиблі та поранені.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Глава Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. За даними місцевих пабліків, йдеться про автобус.

За попередньою інформацією, загинули троє людей. Ще семеро людей отримали поранення.

"Всіх постраждалих доправили до лікарні. Медики їх обстежують і надають усю необхідну допомогу", — пише Прокудін.

Водночас у місцевому Telegram-каналі опублікували фотографію з місця події.

Детальніша інформація про подію встановлюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді поточного року росіяни скинули з безпілотника вибухівку на автомобіль швидкої допомоги у Херсонській області. В результаті машину медиків буквально розірвало на частини. Як виявилося, швидка евакуювала перед цим поранених. Незадовго до цього росіяни завдали удару по селу і в результаті 45-річний чоловік та 40-річна жінка отримали осколкові поранення.