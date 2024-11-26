От здания осталась только куча мусора. Появились фото и видео последствий удара по Сумам

Спасатели уже локализовали пожар

Во вторник, 26 ноября, российские войска обстреляли Сумы. В результате удара были повреждены жилые дома, частные автомобили, объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, удар был нанесен по СТО. По его словам, в результате этого 2 человека погибли.

"Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом", — сказал глава государства.

Президент отметил, что предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня. По его словам, защититься от этого реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской территории.

"И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодняшний день способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь в пресс-службе ГСЧС в Сумской области сообщили, что спасатели локализовали очаги горения на месте удара. Вся территория уже обследована.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 ноября в Харькове раздалось несколько мощных взрывов. Это произошло уже после массированной атаки "шахедов" по Украине.