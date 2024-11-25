В сеть слили фото российской ПВО в Курской области после удара ATACAMS: потерь больше, чем думали

Цель находилась далеко от границы с Украиной

В Курской области РФ в результате удара в ночь на 24 ноября был уничтожен дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "С-400" "Триумф". Также были ликвидированы 5 российских офицеров.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что удар якобы был нанесен тремя баллистическими ракетами ATACMS.

Также сообщается, что удар по ЗРК "С-400" был осуществлен на территории н.п. Большое Жирово Курской области. Он находится в почти 100 км от границы с Украиной.

Большое Жирово на карте

По данным россиян, ЗРК якобы находился в небоевом состоянии. На нем велись ремонтные работы.

Большое Жирово на карте

Кроме того, сообщается, что вследствие удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две пусковые установки. Пять офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО "Алмаз-Антей".

Также приводится список погибших офицеров:

Солодовников Максим Николаевич, майор;

Заворин Сергей Владимирович, капитан;

Печенкин Никита Николаевич, старший лейтенант;

Кодзоев Юсуп Адамович, старший лейтенант;

Подлипалов Алексей Максимович, лейтенант.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что был нанесен удар по позициям зенитного ракетного дивизиона в Курской области. Так отметили, что была поражена радиолокационная станция ЗРК "С-400".

Что известно о ЗРК "С-400"

На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, заявленный радиус действия которых составляет до 400 километров. Такие ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и т.д. Скорость ракеты С-400 – до 4000 километров в час. По данным британского еженедельника The Economist, стоимость одной батареи С-400 составляет примерно 200 млн долл. США.

Напомним, Украина получила разрешение на использование западного дальнобойного оружия на российской территории. Первый прилет ATACMS по Брянской области случился 19 ноября, когда был поражен склад боеприпасов в Карачеве.