У мережу злили фото російської ППО в Курській області після удару ATACAMS: втрат більше, ніж думали

Ціль була далеко від кордону з Україною

У Курській області РФ внаслідок удару в ніч проти 24 листопада було знищено дорогий російський зенітно-ракетний комплекс "С-400" "Тріумф". Також було ліквідовано 5 російських офіцерів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зазначається, що удару нібито було завдано трьома балістичними ракетами ATACMS.

Також повідомляється, що удар по ЗРК "С-400" було здійснено на території н.п. Велике Жирово Курської області. Він знаходиться за майже 100 км від кордону з Україною.

Велике Жирово на карті

За даними росіян, ЗРК нібито перебував у небойовому стані. На ньому вели ремонтні роботи.

Велике Жирово на карті

Крім того, повідомляється, що внаслідок удару знищено станцію радіолокації 92Н6Е і дві пускові установки. П'ять офіцерів дивізіону загинули (в т.ч. командир і начальник штабу), також смертельні поранення отримали троє співробітників АТ "Алмаз-Антей".

Також наводиться список загиблих офіцерів:

Солодовников Максим Миколайович, майор;

Заворін Сергій Володимирович, капітан;

Печінкін Микита Миколайович, старший лейтенант;

Кодзоєв Юсуп Адамович, старший лейтенант;

Підліпалов Олексій Максимович, лейтенант.

Раніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що було завдано удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону в Курській області. Так зазначили, що було вражено станцію радіолокації ЗРК "С-400".

Що відомо про ЗРК "С-400"

На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити чотири ракети, заявлений радіус дії яких становить до 400 кілометрів. Такі ракети призначені боротьби з літаками далекого радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо. Швидкість ракети С-400 – до 4000 кілометрів на годину. За даними британського тижневика The Economist, вартість однієї батареї С-400 становить приблизно 200 млн дол. США.

Нагадаємо, Україна отримала дозвіл на використання західної далекобійної зброї на російській території. Перший приліт ATACMS по Брянській області стався 19 листопада, коли було уражено склад боєприпасів у Карачеві.