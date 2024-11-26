Від будівлі залишилася лише купа сміття. З'явилися фото та відео наслідків удару по Сумах

Рятувальники вже локалізували пожежу

У вівторок, 26 листопада, російська війська обстріляли Суми. В результаті удару були пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, удар біло завдано по СТО. За його словами, внаслідок цього 2 людини загинули.

"Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", — сказав глава держави.

Президента зазначив, що попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. За його словами, захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території.

"І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", – підкреслив Зеленський.

Своєю чергою у пресслужбі ДСНС у Сумській області повідомили, що надзвичайники локалізували осередки горіння на місті удару. Всю територію обстежено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 листопада у Харкові пролунало кілька потужних вибухів. Це сталося вже після масованої атаки "шахедів" по Україні.