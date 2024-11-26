Росіяни влаштували масштабний обстріл України: у повітрі десятки БПЛА

Обстріл триватиме всю ніч

Російські окупанти запустили велику кількість ударних безпілотників. Через це масштабну тривогу оголосили у багатьох областях на півночі та заході України.

За даними моніторингових груп, переважна більшість дронів спостерігається в Київській області або летять туди.

Як пише "monitoring", у Київській області було помічено 18 дронів і ще близько 20 можуть там з’явитися незабаром. Близько десятка дронів було помічено в західних областях, а ще кілька — у центральних.

За інформацією деяких каналів, є підстави вважати, що атака буде більш масовою і варто чекати більше сотні дронів. Перевірити цю інформацію зараз неможливо.

При цьому в Києві чули вибухи через роботу мобільних вогневих груп, про що повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У різних районах міста працюють сили ППО. Шахеди заходять до столиці за різними напрямками", — написав він.

За інформацією кореспондента "Телеграфа", кілька вибухів було чути в Тернополі, після чого у більшості жителів міста зникло світло.

Як відомо, внаслідок російських обстрілів 17 листопада три з п’яти працюючих ТЕС України було пошкоджено. Усі вони належать ДПЕК.