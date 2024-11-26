Россияне устроили масштабный обстрел Украины: в воздухе десятки БПЛА

Обстрел будет длиться всю ночь

Российские оккупанты запустили большое количество ударных беспилотников. Из-за этого масштабную тревогу объявили во многих областях на севере и западе Украины.

Согласно данным мониторинговых групп, подавляющее большинство дронов наблюдается в Киевской области или летят туда. Всего в воздушном пространстве страны фиксируется более 50 дронов.

Как пишет "monitoring", в Киевской области было замечено 18 дронов и еще около 20 могут там появиться в скором времени. Около десятка дронов были замечены в западных областях, а еще несколько — в центральных.

По информации некоторых каналов, есть основания полагать, что атака будет более массовой и стоит ждать более сотни дронов. Проверить эту информацию в настоящее время невозможно.

При этом в Киеве слышали взрывы вследствие работы мобильных огневых групп, о чем сообщил городской глава Виталий Кличко.

"В разных районах города работают силы ПВО. Шахеды заходят в столицу по разным направлениям", — написал он.

Согласно информации корреспондента "Телеграфа", несколько взрывов были слышны в Тернополе, после чего у большей части жителей города пропал свет.

Как известно, вследствие российских обстрелов 17 ноября три из пяти работающих ТЭС Украины были повреждены. Все они принадлежат ДТЭК.