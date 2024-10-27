Тамбовскую область России атаковали БПЛА: под удар мог попасть важный объект (карта)

В МО РФ подтвердили атаку

В ночь на воскресенье, 27 октября, БПЛА атаковали Тамбовскую область России. В результате этого возник пожар.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в 00:40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, якобы было зафиксировано 11 беспилотников.

"Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности", — сообщил он.

В то же время, как сообщает Telegram-канал Astra, местные жители рассказали, что пожар возник на диспетчерской станции (ЛПДС) "Транснефть-Дружба" в селе Новоникольское. В этом же селе находится "Мичуринский нефтеперерабатывающий завод".

Новоникольское на карте

Новоникольское на карте

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, над российскими регионами этой ночью якобы было уничтожено более 50 БПЛА. Там утверждают, что всего сбит 51 БПЛА: 18 беспилотников сбили над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской областью, один — над Курской. Еще один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.

Напомним, 26 октября в российских Липецке и Рязани прозвучали сигналы воздушной тревоги. После этого жители Рязани сообщили о странном зареве в районе местного нефтезавода.