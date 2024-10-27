Тамбовську область Росії атакували БПЛА: під удар міг потрапити важливий об’єкт (карта)
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У МО РФ підтвердили атаку
У ніч проти неділі, 27 жовтня, БПЛА атакували Тамбовську область Росії. Внаслідок цього виникла пожежа.
Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що о 00.40 стався приліт БПЛА в Мічуринському муніципальному окрузі. За його словами, нібито було зафіксовано 11 безпілотників.
"Єдине загоряння внаслідок бавовни оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області. Постраждалих немає. У регіоні вжито всіх заходів для забезпечення безпеки", — повідомив він.
Водночас, як повідомляє Telegram-канал Astra, місцеві жителі розповіли, що пожежа виникла на диспетчерській станції (ЛВДС) "Транснефть-Дружба" у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться "Мічурінський нафтопереробний завод".
Своєю чергою Міноборони РФ повідомило, що над російськими регіонами цієї ночі нібито було знищено понад 50 БПЛА. Там стверджують, що всього збито 51 БПЛА: 18 безпілотників збили над Тамбовською областю, 16 – над Білгородською областю, по чотири – над Брянською, Липецькою та Орловською областями, три – над Воронезькою областю, один – над Курською. Ще один БПЛА нібито знищено над акваторією Азовського моря.
Нагадаємо, 26 жовтня в російських Липецьку та Рязані пролунали сигнали повітряної тривоги. Після цього жителі Рязані повідомили про дивну заграву в районі місцевого нафтозаводу.