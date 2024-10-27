Тамбовську область Росії атакували БПЛА: під удар міг потрапити важливий об’єкт (карта)

У МО РФ підтвердили атаку

У ніч проти неділі, 27 жовтня, БПЛА атакували Тамбовську область Росії. Внаслідок цього виникла пожежа.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що о 00.40 стався приліт БПЛА в Мічуринському муніципальному окрузі. За його словами, нібито було зафіксовано 11 безпілотників.

"Єдине загоряння внаслідок бавовни оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області. Постраждалих немає. У регіоні вжито всіх заходів для забезпечення безпеки", — повідомив він.

Водночас, як повідомляє Telegram-канал Astra, місцеві жителі розповіли, що пожежа виникла на диспетчерській станції (ЛВДС) "Транснефть-Дружба" у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться "Мічурінський нафтопереробний завод".

Новомикільське на карті

Новомикільське на карті

Своєю чергою Міноборони РФ повідомило, що над російськими регіонами цієї ночі нібито було знищено понад 50 БПЛА. Там стверджують, що всього збито 51 БПЛА: 18 безпілотників збили над Тамбовською областю, 16 – над Білгородською областю, по чотири – над Брянською, Липецькою та Орловською областями, три – над Воронезькою областю, один – над Курською. Ще один БПЛА нібито знищено над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, 26 жовтня в російських Липецьку та Рязані пролунали сигнали повітряної тривоги. Після цього жителі Рязані повідомили про дивну заграву в районі місцевого нафтозаводу.