"Вони щупають": військовий розповів, як росіяни змінили тактику запуску "шахедів"

Росіяни намагаються максимізувати ефективність використання ударних БПЛА

Росіяни останнім часом змінили тактику запуску ударних безпілотників. Вони почали працювати над тим, аби завдавати найбільш ефективних ударів по українських цивільних інфраструктурних об'єктах.

Про це сказав командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко під час ефіру на телеканалі "Ми – Україна". За його словами, окупанти змінили висотність прольоту дронів, їхню кількість, а також деякі інші моменти, "про які нехай ворог думає, ми не знаємо".

"Вони щупають, що буде ефективно, а що ні. Плюс — для противника важливо розуміти маршрути прольоту. Звертаюсь до українців: друзі, щиро вас прошу, якщо десь щось вибухнуло, не треба відразу викладати в соцмережі. Противник так корелює свій вогонь. Повірте, кажу як людина, яка напряму долучена до застосування різних безпілотників, які працюють глибоко на території рф, — я точно знаю, що кажу", – розповів військовий.

Як раніше писав "Телеграф", у суботу, 19 жовтня, над Києвом були помічені нові російські безпілотники. Військовий експерт та оглядач Олег Старіков прокоментував цю подію, наголосивши на серйозності ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому російські дрони зникають з радарів. Так, не зважаючи на те, що більшість ворожих цілей знищується Силами оборони, останнім часом в офіційній статистиці ураження небажаних об'єктів з РФ користувачі помітили серйозні зміни.