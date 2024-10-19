"Они щупают": военный рассказал, как россияне изменили тактику запуска "шахедов"

Россияне пытаются максимизировать эффективность использования ударных БПЛА

Россияне в последнее время изменили тактику запуска ударных беспилотников. Они начали работать над тем, чтобы наносить наиболее эффективные удары по украинским гражданским инфраструктурным объектам.

Об этом сказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко во время эфира на телеканале "Мы — Украина". По его словам, оккупанты изменили высотность пролета дронов, их количество, а также некоторые другие моменты, "о которых пусть враг думает, мы не знаем".

"Они щупают, что будет эффективно, а что нет. Плюс — для противника важно понимать маршруты пролета. Обращаюсь к украинцам: друзья, искренне вас прошу, если где-то взорвалось, не надо сразу выкладывать в соцсети. Противник так коррелирует свой огонь. Поверьте, говорю как человек, который напрямую приобщен к применению различных беспилотников, которые работают глубоко на территории России, — я точно знаю, что говорю", — рассказал военный.

Как ранее писал "Телеграф", в субботу, 19 октября, над Киевом были замечены новые российские беспилотники. Военный эксперт и обозреватель Олег Стариков прокомментировал это событие, отметив серьезность ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему российские дроны исчезают с радаров. Так, несмотря на то, что большинство враждебных целей уничтожается Силами обороны, в последнее время в официальной статистике поражения нежелательных объектов из РФ пользователи заметили серьезные изменения.