Укр

От полученных на фронте ран скончался свободовец Игорь Шуляк, возглавлявший отделение БПЛА (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Игорь Шуляк Новость обновлена 25 октября 2024, 12:55
Игорь Шуляк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Полицейский-пенсионер пошел добровольцем и научился управлять дронами

Украинские защитники не всегда погибают на поле боя. Часто, несмотря на все усилия медиков, жизнь украинских воинов не удается сохранить после ранения. Так в Винницкой области от ран полученных во время боевого задания на Покровском направлении умер житель Бахмача Черниговской области Игорь Шуляк.

Об этом сообщил Бахмачский городской совет. Игорь Шуляк в этом году отпраздновал юбилей — 50 лет. Он был уроженцем Бахмача, учился в местной школе, получил высшее образование по специальности "юрист". До 2009 года работал участковым инспектором, а после вышел на пенсию и работал охранником.

В ряды Вооруженных сил Украины присоединился с началом полномасштабного вторжения. В 48 лет овладел профессией оператора беспилотников. Он был бойцом "Легиона Свободы", командиром отделения 420-го отдельного батальона беспилотных систем. В "Легионе" рассказали, что его отделение было одним из самых результативных. Смертельные ранения Игр получил при выполнении боевого задания в результате атаки вражеского дрона.

Погибший Игорь Шуляк
Погибший Игорь Шуляк

"Честный, смелый, порядочный и мотивированный воин, Игорь всегда стоял на защите украинской государственности, языка и церкви. Активно участвовал в акциях прямого действия и боролся с русским миром еще за долго до московского полномасштабного вторжения", — сказано в некрологе. У Игоря Шуляка остались мать, жена, две дочери и внук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на Покровском направлении Романа Громлюка из Винницы. Он освоил профессию минометчика.

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#Черниговская область #Герой