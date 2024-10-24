Винница скорбит — "на щите" вернулся минометчик Роман Громлюк (видео)

Героя похоронят на Аллее Славы

Украина теряет своих защитников. В Виннице 24 октября прощаются с защитником Романом Громлюком.

Об этом сообщает Винницкий городской совет. Человек на войне с 2023 года. Был в рядах 120 бригады терробороны. Сначала был пехотинцем, после выучился пользоваться минометом. Его побратим Виталий также из Винницы, рассказывает, что минометное дело сложное и требует знаний и умений. Их Роману хватало. "Он был верным другом и искусным бойцом. Очень любил жизнь и делал все по максимуму", — поделился военный.

Роман Громлюк урождён винничанин, окончил местную школу, впоследствии профессиональное училище по специальности "повар-кондитер". 10 лет перед полномасштабным вторжением работал на предприятии "Аграна Фрут". Его коллеги с теплотой вспоминают своего Ромчика-Громчика.

Роман Громлюк участвовал в боях на Запорожском и Донецком направлении. Его жизнь оборвалась 17 октября в Донецкой области вблизи города Горняк Покровского района 18 октября. Роману навсегда осталось 30 лет, мужчина только 1 августа отпраздновал юбилей. Роман Громлюк увлекался единоборствами и заботился о своей семье. С войны не дождались родного человека старший брат и родители. Похоронят Романа на Аллее славы Сабаровского кладбища.

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