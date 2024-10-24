Вінниця в скорботі — "на щиті" повернувся мінометник Роман Громлюк (відео)

Героя поховають на Алеї Слави

Україна втрачає своїх захисників. У Вінниці 24 жовтня прощаються з захисником Романом Громлюком.

Про це повідомляє Вінницька міська рада. Чоловік на війні з 2023 року. Був у лавах 120 бригади тероборони. Спочатку був піхотинцем, після вивчився користуватися мінометом. Його побратим Віталій також з Вінниці, розповідає, що мінометна справа складна та потребує знань та умінь. Їх Роману не бракувало. "Він був вірним другом і вправним бійцем. Дуже любив життя і робив все по максимуму",- поділився військовий.

Роман Громлюк уроджений вінничанин, закінчив місцеву школу, згодом професійне училище за спеціальністю "кухар-кондитер". 10 років життя перед повномасштабним вторгненням працював на підприємстві "Аграна Фрут". Його колеги з теплотою згадують свого Ромчика-Громчика.

Роман Громлюк брав участь у боях на Запорізькому та на Донецькому напрямку. Його життя обірвалось 17 жовтня на Донеччині поблизу міста Гірник Покровського району 18 жовтня. Роману назавжди залишилось 30 років, чоловік тільки 1 серпня відсвяткував ювілей. Роман Громлюк захоплювався єдиноборствами та піклувався про свою родину. З війни не дочекалися рідної людини старший брат та батьки. Поховають Романа на алеї слави Сабарівського кладовища.

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