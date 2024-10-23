Доєднався до війська за покликом серця: на Київщині попрощались з бійцем 3-ї штурмової, що про нього відомо (фото)

Через високу інтенсивність боїв його не могли знайти 10 днів

У середу, 23 жовтня, Ірпінська громада попрощалася з захисником України, 35-річним Володимиром Кащенком. Він був бійцем 3-ї штурмової бригади.

Про це повідомив Олександр Маркушин на своїй сторінці у Фейсбук. Він опублікував фото з церемонії прощання.

"Володимир любив спорт і обожнював своїх синів. Мріяв добудувати дім в Ірпені та виховувати дітей гідними, свідомими людьми", — йдеться у повідомленні.

Маркушин пише, що чоловік добровольцем пішов захищати нашу державу та свою родину.

"Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна: дружині, синам, мамі, братам, сестрам, рідним, друзям та побратимам Володимира Кащенко", — додав він.

Володимир Кащенко — що відомо

Володимир народився в селі Каплистівка на Дніпропетровщині, до Ірпеня переїхав у 2016-му. Працював на складі. Любив грати у футбол, волейбол, а найбільше — зі своїми синами у шахи.

До війська доєднався за покликом серця боронити нашу країну. Вступив у 3-тю штурмову бригаду.

Володимир Кащенко

8 жовтня поблизу Сватівського району Луганщини під час бойового завдання Володимир зник безвісти. Село вже багато тижнів безуспішно намагаються штурмувати росіяни, використовуючи авіацію та артилерію. Через високу інтенсивність боїв його не могли знайти 10 днів.

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