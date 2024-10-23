Присоединился к войску по зову сердца: в Киевской области прощались с бойцом 3-й штурмовой, что о нем известно (фото)

Из-за высокой интенсивности боев его не могли найти 10 дней

В среду, 23 октября, Ирпенская община попрощалась с защитником Украины, 35-летним Владимиром Кащенко. Он был бойцом 3-й штурмовой бригады.

Об этом сообщил Александр Маркушин на своей странице в Фейсбуке. Он опубликовал фото с церемонии прощания.

"Владимир любил спорт и обожал своих сыновей. Мечтал достроить дом в Ирпене и воспитывать детей достойными, сознательными людьми", — говорится в сообщении.

Маркушин пишет, что мужчина добровольцем пошел защищать наше государство и свою семью.

"Искренние соболезнования родным и близким павшего воина: жене, сыновьям, маме, братьям, сестрам, родным, друзьям и побратимам Владимира Кащенко", — добавил он.

Владимир Кащенко — что известно

Владимир родился в селе Каплистовка на Днепропетровщине, в Ирпень переехал в 2016-м. Работал на складе. Любил играть в футбол, волейбол, а больше всего – со своими сыновьями в шахматы.

К войску присоединился по зову сердца защищать нашу страну. Поступил в 3-ю штурмовую бригаду.

Владимир Кащенко

8 октября вблизи Сватовского района Луганщины во время боевого задания Владимир пропал без вести. Село уже много недель безуспешно пытаются штурмовать россияне, используя авиацию и артиллерию. Из-за высокой интенсивности боев его не могли найти 10 дней.

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