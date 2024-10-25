Від отриманих на фронті ран помер свободівець Ігор Шуляк, що очолював відділення БПЛА (фото)

Поліцейський-пенсіонер пішов добровольцем і навчився керувати дронами

Українські захисники не завжди гинуть на полі бою. Часто, попри всі зусилля медиків, життя українських воїнів не вдається зберегти після поранення. Так на Вінниччині від ран отриманих під час бойового завдання на Покровського напрямку помер мешканець Бахмача, що на Чернігівщині, Ігор Шуляк.

Про це сповістила Бахмацька міська рада. Ігор Шуляк цьогоріч відсвяткував ювілей — 50 років. Він був уродженцем Бахмача, вчився в місцевій школі, отримав вищу освіту за спеціальністю "юрист". До 2009 року працював дільничним інспектором, а після — вийшов на пенсію та працював охоронцем.

До лав Збройних сил України долучився з початком повномасштабного вторгнення. У 48 років опанував професію оператора безпілотників. Він був бійцем "Легіону Свободи", командиром відділення 420 окремого батальйону безпілотних систем. У "Легіоні" розповіли, що його відділення було одним з найрезультативніших. Смертельні поранення Ігор отримав під час виконання бойового завдання, у результаті атаки ворожого дрона.

Загиблий Ігор Шуляк

"Чесний, сміливий, порядний та вмотивований воїн, Ігор завжди стояв на захисті української державності, мови та церкви. Брав активну участь в акціях прямої дії та боровся з рускім міром ще за довго до московського повномасштабного вторгнення", — йдеться в некролозі. У Ігоря Шуляка залишилися мати, дружина, дві доньки та онук.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на Покровського напрямку Романа Громлюка з Вінниці. Він освоїв професію мінометника.