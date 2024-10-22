В Сумах "Шахед" влетел в дом: стало известно имя погибшей женщины и девочки-подростка (видео)

Известие о страшной трагедии всколыхнуло всю Украину

В результате российской атаки по Сумам, которая произошла в ночь на вторник, 22 октября, погибли сразу три женщины — мать, ее 14-летняя дочь и родная сестра главы семейства. Враги ударили "шахедами" по частному жилому сектору в тот момент, когда люди мирно спали в своих кроватях.

В результате произошедшего под завалами дома оказались две женщины и девочка-подросток. К сожалению, они скончались. Об этом сообщает Telegram-канал "headlines".

Известно, что ночью в дом, где спали муж, жена и их дочь, произошло прямое попадание вражеского "шахеда". Мужчину успели найти и вынести из дома соседи, а мать и дочь оказались под завалами. Анатолий сейчас находится в больнице с множественными переломами и другими травмами. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое.

В доме вспыхнул пожар и, к сожалению, женщина погибла рядом со своей 14-летней дочерью. Соседи рассказали, что хозяйку дома звали Ирина и ей было 50 лет. Ее сын проживает в Киеве, а дочь Аня была рядом с родителями в тот роковой час.

Мать Ирина долгое время работала в больнице №5 города Сумы. Дочь Анна училась в 9-м классе местной школы №27. У 14-летней девочки был пушистый друг, с которым она занималась и участвовала в соревнованиях.

Собака Ани по кличке Юма выжила, сейчас она находится в клинике.

"Это был замечательный жизнерадостный ребенок, который стремился к результатам и плакал из-за того, что что-то не получалось. Но мы всегда находили решения и достигали результатов.

Я была разбита єтой новостью… у меня нет слов, чтобы выразить ненависть к России", — рассказала кинолог Александра, которая некоторый период занималась с девушкой и ее собакой.

Кроме этого погибла 62-летняя сестра главы семейства, которая жила отдельно во флигеле. Никому из жнщин, проживавших в доме семьи Кушнаревых спастись не удалось.

В Сумах 23 и 24 октября объявили Днями траура по погибшим в результате вражеской атаки со стороны РФ.

Напомним, 21 октября, россияне массированно атаковали Сумы беспилотниками. В городе раздалось несколько мощных взрывов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в понедельник, 21 октября, россияне ракетами атаковали Запорожье. Погибли три человека, еще 15 получили ранения. Частично разрушен детсад, пострадали объекты инфраструктуры, взрывной волной и обломками повреждены дома и легковые автомобили.