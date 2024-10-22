У Сумах "Шахед" влетів у будинок: стало відоме ім'я загиблої жінки та дівчинки-підлітка (відео)

Звістка про страшну трагедію сколихнула всю Україну

Внаслідок російської атаки по Сумах, яка сталася в ніч на вівторок, 22 жовтня, загинули одразу троє жінок — мати, її 14-річна донька та рідна сестра глави сімейства. Вороги вдарили "шахедами" по приватному житловому сектору у той момент, коли люди мирно спали у своїх ліжках.

Унаслідок події під завалами будинку опинилися дві жінки та дівчинка-підліток. На жаль, вони померли. Про це повідомляє Telegram-канал " headlines".

Відомо, що вночі до будинку, де спали чоловік, дружина та їхня дочка, сталося пряме влучення ворожого "шахеда". Чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а мати та донька опинилися під завалами. Анатолій зараз перебуває у лікарні з множинними переломами та іншими травмами. Його стан наразі тяжкий.

У будинку спалахнула пожежа і, на жаль, жінка загинула поряд зі своєю 14-річною дочкою. Сусіди розповіли, що господиню будинку звали Ірина та їй було 50 років. Її син проживає в Києві, а донька Ганна була поряд з батьками в той фатальний час.

Мати Ірина тривалий час працювала у лікарні №5 міста Суми. Донька Ганна навчалася у 9-му класі місцевої школи №27. У 14-річної дівчинки був пухнастий друг, з яким вона багато тренувалася та брала участь у змаганнях.

Собака Ані на прізвисько Юма вижила — зараз вона знаходиться в клініці.

"Це була чудова життєрадісна дитина, яка прагнула результатів і плакала через те, що щось не виходило. Але ми завжди знаходили рішення і досягали результатів.

Я була розбита новиною… в мене немає слів, щоб виразити ненависть до росії, – розповіла Кордон.Медіа кінолог Олександра, яка деякий період займалася з дівчиною та її собакою", — розповіла кінолог Олександра, яка деякий період займалася з дівчиною та її собакою.

Крім цього, загинула 62-річна сестра глави сімейства, яка жила окремо у флігелі. Нікому з жінок, які проживали в будинку родини Кушнарьових, врятуватися не вдалося.

У Сумах 23 та 24 жовтня оголосили Днями жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки з боку РФ.

Нагадаємо, 21 жовтня, росіяни масовано атакували Суми безпілотниками. У місті пролунало кілька потужних вибухів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у понеділок, 21 жовтня, росіяни ракетами атакували Запоріжжя. Загинуло троє людей, ще 15 отримали поранення. Частково зруйновано дитсадок, постраждали об’єкти інфраструктури, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки та легкові автомобілі.