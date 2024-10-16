Куча камней и сильный пожар: какая ситуация в Тернополе после прилета (фото, видео)

Шахеды попали в объект в окрестностях Тернополя

Ночью россияне совершили масштабную атаку беспилотниками по территории Украины, запустив рекордное количество БПЛА. В результате этого нападения был нанесен удар по промышленному объекту на окраине Тернополя.

Атака привела к пожару на предприятии. О ситуации в городе сейчас сообщает корреспондент "Телеграфа".

Ночная атака по Тернополю: что известно по состоянию на сейчас

По информации Главного управления ГСЧС в Тернопольской области, в результате ночного удара по промышленному объекту возник масштабный пожар. Для ликвидации последствий атаки были оперативно вовлечены значительные силы: 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах спецтехники.

Благодаря слаженным действиям сотрудников ГСЧС и Национальной полиции пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

Как передает журналист "Телеграфа" объект, по которому был нанесен удар, расположен в пригороде Тернополя. Удар был не таких масштабов, как 20 августа, когда россияне попали в состав горюче-смазочных материалов, и из-за масштабного пожара дым окутал почти целый город.

По сообщению очевидцев, они слышали, как шахеды ночью летали над городом и окрестностями, слышали характерный звук. В Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе беспилотников, а автор известного паблика "Николаевский Ваньок" писал, что БПЛА приближается к областному центру. Воздушная тревога продолжалась с 00:35 до 2 часов 50 минут.

От части предприятия осталась только куча камней

Загрязненный ли воздух в результате атаки на Тернополь

Пока в Тернополе не чувствуется никакого постороннего запаха в воздухе, не видно также дыма или смога. Согласно Saveecobot, качество воздуха в Тернополе умеренное. Такой же уровень был и в предыдущие дни.

Качество воздуха в Тернополе 16 октября

Впрочем, журналисты местного издания "20 минут" обратились в Центр контроля и профилактики болезней с запросом о проведении замеров воздуха после пожара. Руководство ведомства сообщило, что сейчас производятся только плановые замеры, результаты которых будут обнародованы впоследствии.

Впоследствии в ГСЧС опубликовали фотографии и видео по ликвидации пожара на промышленном объекте. Пожар был потушен быстро.

Ранее "Телеграф" также рассказывал об атаке на Тернополь. Произошел пожар.