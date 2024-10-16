Купа каміння і сильна пожежа: яка ситуація у Тернополі після прильоту (фото, відео)

Шахеди влучили в об'єкт на околицях Тернополя

Вночі росіяни здійснили масштабну атаку безпілотниками по території України, запустивши рекордну кількість БПЛА. Внаслідок цього нападу було завдано удару по промисловому об'єкту на околиці Тернополя.

Атака призвела до виникнення пожежі на підприємстві. Про ситуацію у місті зараз повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Нічна атака по Тернополю: що відомо станом на зараз

За інформацією Головного управління ДСНС у Тернопільській області, внаслідок нічного удару по промисловому об'єкту виникла масштабна пожежа. Для ліквідації наслідків атаки було оперативно залучено значні сили: 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спецтехніки.

Завдяки злагодженим діям співробітників ДСНС та Національної поліції пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. У результаті інциденту обійшлося без жертв та постраждалих.

Як передає журналіст "Телеграфу" об'єкт, по якому було завдано удару, розташований у передмісті Тернополя. Удар був не таких масштабів, як 20 серпня, коли росіяни поцілили у склад паливно-мастильних матеріалів, і через масштабну пожежу дим окутав майже ціле місто.

За повідомленням очевидців, вони чули, як шахеди вночі літали над містом та околицями, чули характерний звук. У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про загрозу безпілотників, а автор відомого пабліка "Миколаївський Ваньок" писав, що БПЛА наближається до обласного центру. Повітряна тривога тривала від 00:35 до 2 години 50 хвилин.

Від частини підприємства залишилась лише купа каміння

Чи забруднене повітря у результаті атаки на Тернопіль

Наразі у Тернополі не відчувається жодного стороннього запаху у повітрі, не видно також диму чи смогу. Згідно з Saveecobot, якість повітря у Тернополі — помірна. Таким ж рівень був і в попередні дні.

Якість повітря у Тернополі 16 жовтня

Втім, журналісти місцевого видання "20 хвилин" звернулися до Центру контролю та профілактики хвороб із запитом щодо проведення замірів повітря після пожежі. Керівництво відомства повідомило, що наразі проводяться лише планові заміри, результати яких будуть оприлюднені згодом.

Згодом у ДСНС опублікували фотографії та відео з ліквідації пожежі на промисловому об'єкті. Пожежу загасили швидко.

Раніше "Телеграф" також розповідав про атаку на Тернопіль. Сталася пожежа.