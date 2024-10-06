Дело уже начато: в прокуратуре отреагировали на жесткое видео расстрела военных в Нью-Йорке

По данному факту ведется расследование

Офис Генпрокурора совместно с Нацполицией и СБУ продолжает работу по установлению причастных к расстрелу троих украинских военнопленных. Как оказалось, данное зверство было совершено в начале сентября, но видео казни попало в сеть только лишь на днях.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщается на официальной странице Офиса генпрокурора Украины.

"Об этом жестоком военном преступлении украинским правоохранителям стало известно в начале сентября. Момент казни оккупантами наших защитников попал на камеру другого дрона. Позже видео появилось в интернете", — отметила спикер прокуратуры Надежда Максимец.

По факту расстрела троих украинских военнопленных Донецкая областная прокуратура 3 сентября 2024 года начала уголовное производство. Момент казни оккупантами наших защитников попал на камеру дрона. Позже видео появилось в интернете.

"Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права. 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих.

В сообщении говорится о том, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину", — говорится в сообщении.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события.

"Российский пленный военный, который рассказал о неоднократных убийствах украинских военнопленных, допрошен. Его показания хоть и не связаны с указанным расстрелом, однако раскрывают детали других зверств оккупантов. Офис Генпрокурора совместно с Нацполицией и СБУ продолжает работу по установлению причастных к совершению этих тяжких военных преступлений", — подчеркнула Максимец.

Напомним, в Бахмутском районе Донецкой области военнослужащие РФ расстреляли в упор сдавшихся в плен украинских защитников. Русские убили троих безоружных воинов, которые вышли из укрытия с поднятыми руками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне могли зверским образом казнить еще одного украинского военнопленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которого убили мечом с надписью "За Курск".