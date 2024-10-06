Справа вже розпочата: у прокуратурі відреагували на жорстке відео розстрілу військових у Нью-Йорку

За цим фактом ведеться розслідування

Офіс Генпрокурора спільно з Нацполіцією та СБУ продовжує роботу з встановлення причетних до розстрілу трьох українських військовополонених. Як виявилося, дане звірство було скоєно на початку вересня, але відео страти потрапило в мережу лише днями.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. Про це повідомляється на офіційній сторінці Офісу генпрокурора України.

"Про цей жорстокий військовий злочин українським правоохоронцям стало відомо на початку вересня. Момент страти окупантами наших захисників потрапив на камеру іншого дрону. Пізніше відео з’явилося в інтернеті", — зазначила речник прокуратури Надія Максимець.

За фактом розстрілу трьох українських військовополонених Донецька обласна прокуратура 3 вересня 2024 року розпочала кримінальне провадження. Момент страти окупантами наших захисників потрапив на дронову камеру. Згодом відео з’явилося в інтернеті.

"Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права. 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі було опубліковано інформацію про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ українських військовослужбовців.

У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже одразу розстріляли у спину", — йдеться у повідомленні.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих дій, вкладених у встановлення всіх обставин зазначеної події.

"Російський полонений військовий, який розповів про неодноразові вбивства українських військовополонених, допитаний. Його свідчення хоч і не пов’язані із зазначеним розстрілом, проте розкривають деталі інших звірств окупантів. Офіс Генпрокурора спільно з Нацполіцією та СБУ продовжує роботу зі встановлення причетних до скоєння цих тяжких", — Наголосила Максимець.

Нагадаємо, в Бахмутському районі Донецької області військовослужбовці РФ розстріляли впритул українських захисників, які здалися в полон. Росіяни вбили трьох беззбройних воїнів, які вийшли з укриття з піднятими руками.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни могли страшенно стратити ще одного українського військовополоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".