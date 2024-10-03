Российский "шахед" снова напугал белорусов: БПЛА взорвался прямо над городом

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

На территорию Беларуси в очередной раз залетел российский "шахед". На этот раз беспилотник взорвался. Инцидент произошел рано утром, 3 октября.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на несколько собственных источников. Около 5 часов утра взрыв услышали жители города Калинковичи Гомельской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Взрыв над Калинковичами было слышно около 04:55 утра. Напомним, что за 12 минут до этого (в 04:43) проект "еРадар" сообщил о заходе "шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движении в направлении Мозыря, курсом на восток от Наровли. Расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "шахед" может преодолеть всего за 11 минут", — отметили Гаюны.

Траектория и скорость движения "шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по данным мониторинговой группы, в этот промежуток времени авиация ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась.

"На основании вышесказанного, Белорусский Гаюн делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "шахед". Сдетонировал он самостоятельно или был сбит силами ПВО — неизвестно", — отметили в мониторинговой группе.

Также в группе отметили, что до сих пор никакой информации от МО или МЧС Беларуси по вышеприведенному случаю не поступало.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что российский дрон-камикадзе типа "шахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области Беларуси.