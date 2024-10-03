Російський "шахед" знову налякав білорусів: БПЛА вибухнув прямо над містом

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

На територію Білорусі вкотре залетів російський "шахед". Цього разу безпілотник зірвався. Інцидент стався рано-вранці, 3 жовтня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на кілька власних джерел. Близько 5 години ранку вибух почули мешканці міста Калинковичі Гомельскої області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Вибух над Калинковичами було чутно близько 04:55 ранку. Нагадаємо, що за 12 хвилин до цього (о 04:43) проєкт "єРадар" повідомив про захід "шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, курсом на схід повз Наровлі. Відстань від Наровлі до Калинковичів складає 40 км, які "шахед" може подолати лише за 11 хвилин", — відзначили Гаюни.

Траєкторія та швидкість руху "шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас, за даними моніторинговою групи, в цей проміжок часу авіація ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася.

"На підставі вищесказаного, Беларускі Гаюн робить висновок, що сьогодні о 04:55 у Калинковичах вибухнув дрон-камікадзе типу "шахед". Здетонував він самостійно чи був збитий силами ППО — невідомо", — відзначили у моніторинговій групі.

Також у групі відзначили, що досі жодної інформації від МО або МНС Білорусі з наведеного вище випадку не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російський дрон-камікадзе типу "шахед" розбився у Жовтневому районі Гомельської області Білорусі.