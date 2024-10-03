Трагедия на Черниговщине: из-за российского удара по газовозу погибли трое, среди них - ребенок (фото)

Враг знал о последствиях своего удара

Россияне нанесли удар по мирным жителям в Черниговской области. Среди погибших оказался ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА. По её данным, враг сознательно ударил беспилотником в машину, которая везла сжиженный газ людям в Крюковском районе. Баллоны с газом сдетонировали. Загорелись жилые дома.

В результате атаки погибли три человека. Среди них 6-летняя девочка.

Также есть много раненых: двое мужчин, 4-летний мальчик и 13-летняя девочка. В настоящий момент все пострадавшие уже были госпитализированы. Состояние детей удалось стабилизировать, однако оно продолжает быть тяжелым.

"Знали ли россияне, куда они бьют? Однозначно знали. Более того, они понимали все последствия. Правовую оценку действиям врага должны дать правоохранители. Международное сообщество должно отреагировать", — отметил глава ОВА Чаус.

Также власти опубликовали фото с места трагедии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на четверг, 3 октября, российская армия нанесла очередной удар по территории Украины дронами. Атака длилась около 9 часов.