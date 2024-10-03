Трагедія на Чернігівщині: через російський удар по газовозу загинуло троє, серед них - дитина (фото)

Ворог знав про наслідки свого удару

Росіяни завдали удару по мирним жителям у Чернігівській області. Серед загиблих виявилася дитина.

Про це повідомляє пресслужба ОВА. За її даними, ворог свідомо вдарив безпілотником у машину, яка везла скраплений газ людям у Крюківському районі. Балони з газом здетонували. Зайнялися житлові будинки.

Внаслідок атаки загинули троє людей. Серед них 6-річна дівчинка.

Також є багато поранених: двоє чоловіків, 4-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Наразі всіх постраждалих вже було госпіталізовано. Стан дітей вдалося стабілізувати, проте він продовжує бути тяжким.

"Чи знали росіяни, куди вони б’ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли всі наслідки. Правову оцінку діям ворога мають дати правоохоронці. Міжнародна спільнота повинна відреагувати", — зазначив глава ОВА Чаус.

Також влада опублікувала фото з місця трагедії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти четверга, 3 жовтня, російська армія завдала чергового удару по території України дронами. Атака тривала близько 9 години.