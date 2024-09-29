Как выглядит Запорожье после удара авиабомбами: реакция Зеленского и новые жуткие кадры (фото, видео)

Двух человек спасли из-под завалов

Ранним утром 29 сентября российские военные нанесли удары авиабомбами по Запорожью, в результате чего был частично разрушен жилой четырехэтажный дом. "Телеграф" собрал последнюю информацию, комментарии, фото и видео по данному происшествию.

Так, на очередную атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства. Зеленский также показал ужасающие кадры, сделанные на месте.

"Российский удар по Запорожью сегодня – авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги. В общей сложности были ранены 13 человек (по последним данным, уже 16 человек, — Ред.), двух удалось спасти из-под завалов. Я благодарю всех служб, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас продолжается разбор завалов", — написал Зеленский.

Он уточнил, что всего за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет.

"Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира – единством в поддержке Украины и единством давления на Россию за войну", — подытожил президент.

В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что сейчас уже известно о 16 пострадавших. Ранены девять женщин, четыре мужчины и 17-летний парень.

В то же время, в Офисе Генерального прокурора заявили о начале расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 29 сентября 2024 года утром военнослужащие армии России сбросили по Запорожье более 10 авиабомб. Ранены тринадцать человек, среди них 17-летний парень. От попадания одного из боеприпасов разрушен многоэтажный дом. Другие удары нанесены по частному сектору двух спальных районов города и другим объектам гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

В пресс-службе ГСЧС также опубликовали новые кадры с места трагедии.

В Полиции Запорожской области сообщили, что спасательные работы на месте разрушенного дома были завершены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 29 сентября в Запорожье раздался ряд взрывов. Как позже выяснилось, в результате атаки авиабомбами, на одной из улиц был значительно поврежден четырехэтажный дом. Частные дома, которые находились рядом, также были повреждены.